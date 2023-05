Túlzsúfolt gyermekorvosi rendelők jellemezték nemcsak régiónk, de az ország egészségügyi állapotát is. A hétköznapi rendelések mellett a hétvégi ügyeletek is teljes kapacitással dolgoztak, dr. Balog Judit pannonhalmi gyermekorvos körzete sem volt ez alól kivétel. A doktornő rendszeresen edukálja a szülőket, most sem volt ez másképp, több levélben is összefoglalta, amit a skarlátról és annak megelőzéséről tudni érdemes.

Az ÁNTSZ hivatalos adatai szerint a tavalyi értékekhez képest idén januárban tízszeresükre emelkedtek a skarlát és a tüszős mandulagyulladás megbetegedések számai.

Kiújulhat a betegség

„Ezekkel a betegségekkel kapcsolatban – a kezeléséhez szükséges megfelelő gyógyszerek beszerzésének nehézségein túl – problémát okoz az is, hogy a gondosan végigvitt, 10 napos antibiotikus kúra ellenére jó néhány páciensnél többször is kiújul a betegség. Jogos a kérdés: mit lehet ilyenkor tenni? Azt tudom erre mondani, ha jó állapotban van az immunrendszerünk, vagyis gyermekünk sokat mozog kint a friss levegőn, egészségesen táplálkozik, azaz lehetőleg ellenőrzött termesztésből származó zöldséget, csírákat, gyümölcsöt naponta többször fogyaszt, biztosítjuk számára a nyugodt környezetet, nyugodtak az éjszakái, megfelelő hosszúságú az alvása, akkor sem mindig tudjuk kivédeni az újrafertőződést” – írja Balog doktornő.

Kevés kórokozó felér egy oltással

Ahogy a doktornő javasolja, a bölcsődés, óvodáskorú gyermeknél ha azt tapasztalják a szülők, hogy a csoportban többen betegek, néhány napra érdemes kivenni a közösségből a gyermeket, annak ellenére, hogy ő nem beteg, vagy csak kisebb tünete, például náthája van. Ilyenkor szinte ugyanazt tesszük, ami az oltások egyik alapelve: kis mennyiségű kórokozót kapott, és azzal a szervezete a C-, D-vitamin segítségével egyedül is megbirkózik. A vényköteles Broncho-Vaxom-kúra is ezen az elven működik.

A tapasztalat azt mutatja, hogyha elég időt adunk gyermekünknek egy betegség utáni lábadozásra, vagyis betartjuk, hogy minimum három tünetmentes nap után megy vissza a közösségbe, azzal is növeljük az esélyét, hogy kevesebbszer legyen beteg a gyermekünk.

Probiotikumok és a regenerálódás

Ha az orr-, szájüreg és a bélrendszer normál flórája ép, akkor is ellenállóbbak vagyunk a fertőzésekkel szemben. Az orr- és szájüreg normál flóráját regeneráló cseppeket, szopogatótablettákat, orrspray-t lehet kapni a patikákban. Ha azonban probiotikumokat alkalmazunk, jusson eszünkbe, hogy a hasznosulásukhoz fontos a megfelelő közeg jelenléte is, vagyis gondoskodjunk elegendő rost, pl. répa, héjával fogyasztott alma, banán, zab, fokhagyma, csicsóka, savanyú káposzta bejuttatásáról, vagy prebiotikumot (béta-glükán, cellulóz, fructo-oligoszacharidok, inulin és pektin, laktulóz) tartalmazó étrend-kiegészítők adásáról is – fogalmaz Balog doktornő. Multivitaminokat viszont csak akkor adjunk a gyermeknek, ha már teljesen egészséges.