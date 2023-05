A leggyakrabban konfliktust okozó fajok: a galamb, a varjú, a nyest, a róka és a vaddisznó. Azért merészkednek be akár a belvárosba is, mert könnyen találnak természetes táplálékot, vizet. Szívesen fogyasztják a parkokban található fák terméseit és az eldobált ételmaradékot, sokan etetik őket, pedig ez nem kívánatos. A kommunális hulladéklerakók is vonzzák a galambokat, sirályokat. A bőséges táplálék mellett ezek a madarak búvó és fészkelőhelyet is könnyen találnak maguknak a fák lombjain, vagy az épületek párkányain. Jelenleg a galambok okozzák a legtöbb konfliktust világszerte. Alkalmazkodnak a városi környezethez, ezzel egészségügyi problémákat okoznak, az építészeti értékeket károsítanak, fészkelésükkel, ürülékükkel szennyeződéseket okoznak.

A ragadozók közül a nyestet és a rókát kell megemlíteni, közülük a nyest a gyakoribb és kellemetlenebb vendég a házak között. Elrágják az autók kábeleit, befészkelik magukat a padlásra, kamrákba, bárhová, ahol táplálékot találnak. Sokszor a házi kedvencnek kitett ételt dézsmálják meg, ezért fontos, hogy éjszakára ne hagyjuk kint a kutya, vagy cicakaját, mert azzal a nyestet, rókát is a kertünkbe szoktatjuk. A róka ráadásul ürülékével, vizeletével betegséget is terjeszthet. Ellenük befogással, vagy nyestriasztó spray-vel lehet védekezni.

A vaddisznó által okozott károk közül a kertek feltúrása, a kukák rongálása a leggyakoribb. Megjelenésük főbb okai: az ingatlanok, közterületek, elhagyott kertek nyújtotta táplálék- és búvóhelykínálat, a kerítések hiánya. Ellenük masszívabb kerítéssel, befogással, elejtéssel védekezhetünk.

