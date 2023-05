– Ez számomra is hasznos tapasztalat, hisz most, csúcs­időben közlekedve láthatom, mennyire türelmesek az autósok a kétkerekűsökkel, valamint hogy ennek a városrésznek mik a kerékpáros-sajátosságai – mondta el Majorné Bajnok Eszter. – Az utóbbi időben emelkedett azoknak az eseteknek a száma, ahol biciklis volt az okozó, eddig többségében részesei voltak az ilyen eseteknek, most azonban körülbelül fele-fele arányban ők a vétkesek. Ezért fontos, hogy ők is figyelmesen közlekedjenek.