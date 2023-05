„A Porsche Hungaria Audi márkája mindig is élen járt a művészetek és a kultúra támogatásában, ahogy az Audi Hungaria is, legyen szó a Psota Irén díj, a Jazzpiknik, az Art and Antique, vagy akár a Győri Balett támogatásáról. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy ebben az egyedülálló kezdeményezésben „egyesíthettük erőinket”, és közösen szólíthattuk meg a fiatal művészeti tehetségeket. Nem titkolt szándékunk bővíteni a művészeti együttműködéseink körét, amihez nagy lendületet ad, hogy a pályázatunknak rendkívül nagy volt a sikere a fiatalok között”, mondta Németh Balázs, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója.

„Ez az értékes együttműködés az Audi márka, az Audi Hungaria és a jövő generáció kreativitásának találkozását szimbolizálja. Számunkra kiemelten fontos a művészet és a fiatal tehetségek támogatása, amelyet e kezdeményezésünk is alátámaszt. Nagy öröm számunkra, hogy a Porsche Hungariával, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel és a győri Széchenyi István Egyetemmel karöltve teret adhattunk a fiatalok kreativitásának, amelynek eredményeként a hallgatók ötletgazdag alkotásokkal és dizájnmegoldásokkal örvendeztettek meg minket. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kapu az országhoz – az Audi márkával közösen hazánkba érkezők millióinak szeretnénk átadni ilyen módon névjegykártyánkat. Magyarország az Audi és az Audi Hungaria hazája: nemzetközi vállalat vagyunk, otthonunk mégis 30 éve Magyarország, ahol büszkén írjuk tovább sikertörténetünket – Győrből a világnak“, mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

A Porsche Hungaria és az Audi Hungaria közös művészeti pályázatára érkezett pályaművek hűen tükrözik a márka innovatív termékeit és a vállalatok jövőbemutató üzleti tevékenységét. A pályázatra beadott hat legjobb pályamű alkotója egy inspiráló gyárlátogatáson vett részt az Audi Hungariánál, amelynek során közelebbről megismerkedhettek a vállalat tevékenységével és az Audi márkával.

A pályázat nyertese, Kiss Bence, a győri Széchenyi István Egyetem Design Campus hallgatója által készített pályaművek a jövő generáció szellemiségét szimbolizálják a progresszív, grafikus megjelenítéssel, tökéletesen ábrázolva az Audi modelljeinek és az Audi Hungaria termékeinek innovatív szellemiségét, az Audi márka és a győri vállalat társadalmi felelősségvállalásának széles skáláját, valamint a magyar sportéletet támogató kezdeményezéseit. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatója, Kórodi Helga munkája különdíjat nyert el. Színes, formabontó alakzatai figyelemfelkeltően, mégis stílusosan jelenítik meg az Audi dinamizmusát. Munkáját Győrben, az Audi Hungariánál tekinthetik meg a vállalat munkatársai és látogatói.

Az 1990-ben alapított Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. a Volkswagen Csoport és a Porsche Holding részeként immáron több, mint három évtizede szolgálja ki magas szinten a hazai autóvásárlók igényeit. Magyarország legnagyobb gépjárműimportőreként többek között az Audi modelljeinek beszállításáért és értékesítéséért felel. Az Audi márka vallja, hogy az eleganciához jó ízlés is társul, ezt pedig igyekszik olyan művészeti és kulturális rendezvények támogatásával alátámasztani, amelyek magukon hordozzák a négy karikát fémjelző értékeket és stílusjegyeket.

Az Audi Hungaria 1993-as alapítása óta a világ legnagyobb motorgyárává, valamint az Audi- és Volkswagen Konszern meghatározó járműgyártójává és világszínvonalú szolgáltatásokat kínáló kompetenciaközpontjává vált. A győri vállalat a társadalmi felelősségvállalása jegyében támogatja a régió kulturális és sportéletét, meghatározó szerepet játszik a jövő generáció oktatásában és számos szociális kezdeményezést indít a régióban élők életminőségének javítása érdekében. A vállalat a művészet és a kultúra támogatása jegyében 26 éve a Győri Balett, valamint 8 éve a Győri Filharmonikus Zenekar partnere. Az Audi Hungaria 2014-ben hozta létre a Minőségi Táncművészetért Díjat a kiemelkedő művészeti teljesítmény elismerésére, emellett büszke támogatója a Pannonhalmi Jazznyár koncertsorozatának és Győr város nyári kulturális rendezvényeinek.