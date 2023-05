Néhány éve a börcsi szőlőkben befogadtak egy kutyát, aki nem sokkal azután vemhes lett és apró kis kölyköket hozott a világra. A Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Ifjú Péter és testvére, Csaba állatszeretők és kutyatulajdonosok lévén úgy döntöttek, örökbe fogadják az egyik apróságot.

– Egészen pici, körülbelül négyhetes lehetett, amikor befogadtuk. Nyolchetesen már nagyobb volt, mint a másik öt kis testű kutyánk. Így elhatároztuk közösen, hogy Sam őrmester a tűzoltó-egyesületünk kutyája lesz – emlékezett vissza a kezdetekre Ifjú Péter.

Sam 2021 őszén még alig volt nagyobb egy védősisaknál, másfél év alatt sokat nőtt és tanult.

Sam mindenkit szeret, de a legjobban Ifjú Csabához, Péter öccséhez ragaszkodik. Ő az első számú gazdája a lánglovag ebnek.

– Csaba mindennap meglátogatja a szertárnál. Rengeteget játszanak, sétálnak, futnak együtt. Sok törődést és tanítást igényel, nagyon mozgékony kutya. Sam korcskeverék, de megpróbáltunk utánajárni, milyen fajtákból. Többek között agár is, amin nem is lepődtünk meg, ugyanis akár 50–60 kilométer/órával is képes futni – tudtuk meg Ifjú Pétertől.

Azt is elmondta a Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, hogy Sam már elkísérte őket káresethez, az autóból végignézett egy háztüzet. – Rendszeresen képzéseken vesz részt. Mivel még csak másfél éves, éles bevetésekre nem tarthat velünk, de szeretnénk, ha egyszer igazi tűzoltó kutyaként lenne a csapat tagja. Próbálunk mindent kihozni belőle az adottságaihoz mérten – emelte ki Péter.

Folyamatosan szoktatják a szirénához, illetve a kocsiban utazáshoz, ezért a kevésbé sürgős esetekhez magukkal viszik.

– Sam rengeteg mindenben tudná segíteni a munkánkat. Eltűnt személy keresésénél az idő a legnagyobb ellenségünk, viszont az ő szimatával több esélyünk lenne megtalálni a keresett embereket – tette hozzá Ifjú Péter, aki 18 éve hivatásos tűzoltóként is dolgozik a győri állomáson. A tűzeseteknél, összeomló házaknál nem mindig tudják megállapítani, hogy van-e valaki a romok alatt. Ennek gyors kiderítésében és felderítésében is sokat segíthetne Sam.

A tűzoltó kutyát a falubeliek is imádják.

– A legutóbbi közösségi megmozduláson, amikor akkumulátorokat gyűjtöttünk, szintén sokan gondoltak Samre. A szertárhoz érkező adományozók közül többen eledellel, jutalomfalattal érkeztek – fogalmazott Péter, akinek felesége festette és csinosítgatta a négylábú kuckóját.

A tűzoltószertár mellett egy piros tetős kennelt kapott, amelyen hatalmas betűk fémjelzik: Sam őrmester. A háza mellett egy kényelmes ülőgarnitúrát is kapott, de nem sokat pihen ott. Szinte egész nap az udvaron futkározik, vagy gazdájával és kutyabarátjával, egy magyar vizslával jár horgászni.