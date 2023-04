Sokan kedveljük Törökországot, és választjuk úti célnak. A természeti katasztrófa először februárban sújtotta a térséget, de az utóbbi hetekben is nagyon sokszor rengett a föld, március 23-án például 5,3-es erősségű rengés rázta meg a dél-törökországi Kahramanmaras tartományt.

Nem mondják vissza

– Töretlen a kereslet a törökországi utazások iránt, folyamatosak az előfoglalások, nem is emlékszem olyanra, aki visszamondta volna utazását. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ebben az időszakban nem foglalnak olyan sokat, hiszen a júniustól szeptember végéig tartó időszak a legkeresettebb. Általában családosok utaznak ide, akik a tengerparton szeretnék kipihenni a dolgos mindennapokat – fogalmazott megkeresésünkre Németh Ildikó, a győri Grand Tours utazási iroda utazási tanácsadója. Hozzátette: – Az értékesítés folyamatos, és az is látszik, hogy az emberek tudják, hogy a földrengés sújtotta területek messze esnek azoktól az utazási céloktól, ahová készülnek. Inkább a tengerpart, a riviéra a vonzó számukra, partnereinken keresztül nálunk körutas lehetőségeik is vannak, amelyek ugyanúgy érintik Törökországot, de szintén messzebb helyezkednek el a földrengés sújtotta területektől.

Az árak emelkednek

– Sokan foglaltak nálunk a török riviérára, és talán csak hárman kérdezték meg, hogy a térséget érintette-e a közelmúltbeli tragikus földrengés – vette át a szót Németh Rudolf, a mosonmagyaróvári Mágia Tours ügyvezetője.

Mint mondja, a magyarok által kedvelt török tengerpart egyébként is messze esik a keleti országrésztől, a szír határtól, így emiatt nem csökkent a kereslet a térség iránt.

– Egyértelműen látszik, hogy átalakul a piac. Térségünkben továbbra is van fizetőképes vendég. A többség november-decemberben foglalt, egészen január 15-ig. Sajnos az árak hétről hétre emelkednek, tavaly év végéhez képest akár negyven százalékkal – vélekedett a szakember.

Sok érdeklődő járt már ott

Németh Rudolf hozzátette: ár-érték arányban verhetetlen Egyiptom, ötcsillagos szállodában egy hetet már feleannyi pénzért tölthetünk el ott, mint Törökországban.

– Valóban nem esett vissza a foglalások száma, egyrészt azért, mert az utazók körülbelül hetven százaléka járt már az országban, és tudják, hogy az a térség, ahová utaztatunk, körülbelül 700–800 kilométerre van attól a helytől, ahol a földrengés volt. Az ügyfelek közül csak páran kérdezték meg, hogy valóban biztonságos-e a térség, de ők sem mondták vissza a foglalásukat – fogalmazott lapunknak Horváth Médea, a soproni Sister Travel Utazási Iroda tulajdonos-vezetője.

Ár-érték arányban olcsóbb hely

Mint mondja, az európai országok között a sok klubszálloda jóvoltából népszerű Törökország, mert minden korosztálynak kikapcsolódást nyújtanak, a gyermekeken, a fiatalokon, időseken keresztül a nászutas párokig. Gyakran utaznak társaságok és nyugdíjasok is ide, akik pihenni szeretnének.

– Törökországot azért is szeretik nagyon az emberek, mert ár-érték arányban olcsóbb Görögországhoz vagy Spanyolországhoz képest. A főszezon mellett több olyan hónap van, amikor gyakoriak az ide­- utazók, szinte állandóan közkedvelt úti cél – tette hozzá az irodavezető. Szerinte Törökország mellett megnövekedett a görögországi utazások száma is, ugyanúgy népszerű Ciprus, és a spanyol szigetek közül Mallorca.