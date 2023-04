Újdonsággal, gasztroszínházi előadással rukkolt elő a fertőrákosi Winelife Borászat (Fő utca 93-95.). Két színész - Tolnai Hella és Kenderes Csaba - előadásában öt felvonásban, öt borral mutatják be a Fiú, leány, bor című darabot.

- Babos Tamástól, a Cézár pince tulajdonosától jött az ötlet, hogy csináljunk egy gasztroszínházi estet a borainkkal. Azóta az ország több városában jártunk a társulattal, vendéglátó egységek és kultúrközpontok keresik az előadásokat. A SopronFest remek alkalom, hogy itthon, Fertőrákoson is bemutassuk ezt az újdonságot - mondta Horváth Tamás, a Winelife Borászat tulajdonosa.

Fotók: Szalay Károly

A bemutató április 29-én, szombaton 19 órakor kezdődik és 110 percig tart. Az öt felvonás közötti szünetekben mutatják be az öt bort, fajtánként gondosan válogatva és érzelmileg illesztve a darabhoz. Közben csipegetni is lehet. Az előadás végén zenés levezetéssel beszélgetés lesz a darabról és a borokról. - Az év folyamán az ország különböző pontjain, negyven helyszínére van megállapodásunk a gasztroszínházzal. Amennyiben a mostani, fertőrákosi bemutató sikeresnek bizonyul, itthon is lesz folytatás - tette hozzá Horváth Tamás.