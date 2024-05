A Soproni Gyógyközpont szakemberei a Hunyadi-iskolába látogattak el a kézhigiéné világnapján, hogy foglalkozások által hívják fel a diákok figyelmét a kézmosás fontosságára.

A soproni kórház higiénés csoportjának munkatársai játékos feladatokkal szemléltették a kórokozók terjedését, majd UV-lámpás kísérlettel demonstrálták a helyes kézmosási és kézfertőtlenítési technikákat. A Hunyadi-iskola kis tanulói színezhettek, kirakózhattak, és gazdag fantáziájukat is megmutathatták, hiszen lerajzolhatták, hogyan képzelik el a kezükön található kórokozókat.

– Fontosnak tartjuk a felnövekvő generáció egészségnevelését. A helyes kézmosás művelete egyszerűen elsajátítható, amivel számos betegséget megelőzhetünk. Fontos, hogy már óvodáskortól megtanítsuk a gyerekeknek az alapvető kézhigiénés szabályokat, hiszen minél nagyobbak, annál többfelé járnak – mondta el a program kapcsán Lévainé Fehér Szilvia, a kórház csoportvezető higiénikusa.

Raffai Balázs, a Hunyadi-iskola igazgatója hozzátette: örömmel fogadták a Soproni Gyógyközpont kezdeményezését, ami pedagógiai programjukhoz is illeszkedett, hiszen a tanórákon és a szabadidős programokban is nagy hangsúlyt fektetnek az egészségnevelésre.



A Hunyadi-iskola diákjai játékosan ismerkedtek meg a kézmosás fontosságával a kézhigiéné világnapján.

Fotó: Soproni Gyógyközpont