Mint azt Sipőczné Diána egyesületi elnökhelyettestől megtudtuk, a Kapuvári Lóbarátok Köre országos rekordot döntött a vizsgázók számában: – Huszonhat induló tett sikeres rajtengedélyvizsgát, akik mind a díj-, mind az akadályhajtásban teljesítették a feladatokat.

Póni 2-es, nagy 1-es és nagy 2-es kategóriában is volt induló, akik közül már többen is leadták nevezésüket a következő versenyekre. Fülöp István edző múlt héten szakmai napot tartott, melyen hasznos tanácsokkal látta el a lovasokat, lelkileg és a gyakorlatban is felkészítette őket, mit várnak el tőlük egy-egy versenyen.

Az olimpiákra is kijutott, military szakágban aktív Sós Attila szombaton 19, vasárnap 25 lovas számára tartott előbb díjlovas-, majd díjugratóedzést – emelte ki Diána. Hozzátette: térségünkben egyébként több szakágban is aktív a lovas­sport, jó az utánpótlás.

Huszonhatan tettek sikeres rajtengedélyvizsgát Kapuváron.