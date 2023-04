Ugyanaz az utazási iroda és légitársaság érintett, mint korábban, de felelős és kártérítés egyelőre nincs. Egy négytagú győri család számolt be a Kisalföldnek a viszontagságaikról. Vasárnap délután még a reptérről hívták fel szerkesztőségünket, amikor már itthon kellett volna lenniük. Sérelmezik, hogy nyaralásuk első két napját is ellopták tőlük a gondtalan kikapcsolódást ígérők és később is érhettek haza.

A győri család oda- és visszafelé is több mint egy napot várakozott a reptéren. Azt mondták nekik, ha elszalasztják a becsekkolást, elveszik a pénzük.

Húsvétvasárnap reggel 8.15-kor indult volna a gépünk Bécsből

– részletezte kálváriájukat a győri családfő. – Egyórányi várakozás után jelezték, hogy nem indul a gép.

Kétóránként figyeljék a tájékoztatást

Azt tanácsolták nekik, hogy kétóránként figyeljék az információkat, mert ha elszalasztják a gép indulását, akkor odavész a befizetett nyaralás. Az utazási irodát nem tudták elérni telefonon. Később kaptak szállást a közeli hotelben.

– Amikor még este 10-kor is azt mondták, hogy nem indul a járat, akkor azt mondtuk, aludjunk, majd reggel lesz valami. Délelőtt újrakezdődött a hitegetés – tette hozzá a csalódott utas. Végül hétfő este 6 órakor szálltak fel, harminchárom órával később, mint az eredeti időpont. – Elment az első két napunk a nyaralásból, pedig nem olcsó dolog, millió fölötti történet, kuporgattunk rá sokat.

A reptéri információs táblától várták a megváltást 250-en, akiknek már otthon kellett volna lenniük, de csak egynapi várakozás után indult el velük a gép

A család hullafáradtan, négy óra alvás után indult az első szervezett programra. Próbálták mindennek ellenére élvezni a nyaralást, amelyet egyik gyermekük sikeres felvételije megünneplésének szántak. Amikor végre elérték az utazási irodát, azt mondták nekik, hogy kártérítéssel tőlük ne is számoljanak, mert a hiba nem náluk, hanem a légitársaságnál történt.

Aztán jött a hazautazás.

Kicsekkolás, becsekkolás

– Vasárnap hajnali 3-kor indultunk volna. Éjfélkor kihoztak a reptérre. Amint ideértünk, fél órán belül törölték a járatot. Jól tudták, hogy nem fog elindulni, mégis itt várattak bennünket. Több százan álltunk tanácstalanul éjjel egykor információ nélkül. Nagy nehezen az utazási iroda elvitt bennünket egy hotelbe, aludtunk reggel 8-ig, aztán újrakezdődött a várakozás. Két-három óránként tologatják a repülőt, kicsekkol, becsekkol sok száz ember, rengetegen kisgyerekekkel és senki nem mond semmit. Olyan borzasztó hangulat uralkodik, amit nem lehet elmondani, példátlan a bánásmód. Embertelen. Úgy vagyunk itt, mint a menekültek, akiket rángatnak. Az ember megérti, ha vannak problémák, de kétóránként hitegetnek. Ezt játszottuk két napig idefelé és most megint. A győriekkel együtt húsz-harminc magyar sorstárs, valamint több osztrák, német, szlovák és erdélyi is a reptéri csapdában várja a szabadulást – panaszolta vasárnap délután a győri családfő. – Mindenkinek mennie kell iskolába vagy dolgozni, többeknek sírógörcse van. Hallottam, amikor egy német utas azt mondta, hogy őt már lehet, ki is rúgják, mert határidős munka várta otthon. Negyvenhat éves vagyok, körbejártam fél Európát, de most csak pislogok, hogy ilyet hogy lehet megtenni. És akik velünk váltásban érkeztek ki, ugyanezt tapasztalják. A konzulátus azt mondja, hogy amíg az utazási iroda nem engedi el a kezünket, addig nem tehetnek semmit sem. Itt vagyunk és várjuk a csodát, ennek a rémálomnak a végét – tette hozzá.

– Délután még nevettem rajta, hogy még egy napot napozunk, de most már újra a sírás határán vagyok, ez borzasztó. Ha a férjemnek erre megy el a szabija, nyáron nem is tudunk pihenni – mondta elkeseredetten az édesanya.

Hatósághoz fordulnak

A győri család és a többi utas végül hétfő reggel landolt Bécsben, épp egy nappal később a tervezettnél. Most a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulnak.

A kérdéseinkkel megkerestük az ETI utazási irodát, a flyEgypt légitársaságot és az egyiptomi magyar konzulátust is. Lapzártánkig nem kaptunk választ kérdéseinkre, de amint érkezik információ, tudósítani fogjuk olvasóinkat.