A Mosonmagyaróvári Makettező Klub Európából a kínai Sanghajban népszerűsíthette a Mosonshow-t egy modellezőexpó keretében. Április 22–23-án ad otthont a Lajta-parti város az egyik legnagyobb makettkiállításnak, amelyre idén több mint negyven országból közel ezer versenyzőt várnak. Sokan visszatérőként, családostól érkeznek.

A 24 milliós Sanghajban márciusban modellezőexpót szerveztek GMHS címmel, melyre Európából egyedüliként meghívást kapott a Mosonshow is. A Mosonmagyaróvári Makettező Klub elnöke, Egresi András Büte Miklós klubtag és felesége kíséretében képviselte a Lajta-parti város legtöbb külföldi vendéget vonzó rendezvényét.

– Sanghajban kiemelten népszerűsítették a Moson­show-t, amire nagyon büszkék vagyunk. A modellezőexpón a gyártók bemutatták újdonsá­gaikat, egyre élethűbb figurákat készítenek. Az ázsiai országban a tengerészeti és vízi járművek makettezése különösen kedvelt – avatott be Egresi András. Hozzátette: a vendéglátók nemcsak az utazási és szállási költségekről gondoskodtak, a várost és környékét is megmutatták, ami igazi kulturális és gasztronómiai élményt jelentett.

– A Mosonshow felhívása a legtöbb európai nyelven elérhető, de felmerült, hogy mandarinra is fordíttassuk le, hiszen a kínaiak is nyitottak a mosonmagyaróvári rendezvény iránt – tette hozzá a Mosonshow főszervezője.

Egresi András és Büte Miklós kínai vendéglátóikkal. Az ázsiai országban népszerű a makettezés.

Forrás: Mosonmagyaróvári Makettező Klub

Természetesen az egyik legnépszerűbb mosonmagyar­óvári nagyrendezvényről is érdeklődtünk.

Idén április 22–23-án szer­vezzük meg a Mosonshow-t, újdonságként az aréna mellett a munkacsarnok is helyet ad a programnak. Közel ezer kiállítót várunk negyven országból, a világ minden pontjáról, Európa mellett például Új-Kaledóniából, Dél-Koreából, Makaóból, Tajvanból, Chiléből vagy Argentínából is. Ukrajnából a háború miatt a feleségek hozzák el a maketteket.

Egresi András szerint a mosonmagyar­óvári kiállítás népszerűségéhez minden bizonnyal a város fekvése is hozzájárul, hiszen közel vannak a repülőterek.

A tapasztalat szerint az Európán kívülről érkezők Budapest, sőt Pozsony, Prága vagy Bécs megtekintésével is összekötik a makettkiállítást. Sok a visszatérő makettező, aki családostól érkezik. Ahogy a korábbi években is lenni szokott, már az előző rendezvény idején sokan lefoglalták idénre a szállást. Egyébként a főszervező szerint a további növekedésnek is éppen ez szab gátat: ilyenkor minden szálláshelyet lefoglalnak.

– Mosonmagyaróvár egy jó találkozási pont a világ makettezőinek. Jó ilyenkor végigmenni a Magyar utcán, igazi nyüzsgés van, sok barátság szövődött az évek alatt. Szívesen jönnek hozzánk. A mi klubunkban ugyan tizenöten tevékenykedünk, de a kiállítás megszervezésében a magyar makettezőtársadalomra számíthatunk. A háttérmunkát, logisztikát, engedélyeket pedig a Flesch nonprofit kft. végzi, és a helyi önkormányzat támogatását is élvezzük. Nélkülük nem menne – búcsúzott Egresi András.