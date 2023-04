Dr. Lenkey Balázs előadásának első fotókockáin egy település templomtornyát és az első „kocsi” rekonstruált változatát láthatta a nyugdíjasegyetem közönsége. Biztosan sokan tudták, de jó volt ismét hallani, hogy a kocsi eredendően magyar találmány. Tatabánya közelében, Kocs községben készítették az 1400-as években a falu szekérkészítő-mesterei azt a könnyű, több, addig nem használt újítással felszerelt kocsiszerkezetet, amely a település nevét világhírűvé tette.

Galamb József találmányával, a gépjármű-összeszerelő szalag jelentőségének bemutatásával folytatódott a híres magyar feltalálók, konstruktőrök, dizájnerek bemutatása. A Ford Motor Company főkonstruktőre, főmérnöke 1913-ban találta fel a futószalagot, amivel forradalmasította a járműgyártást. Ezen készültek a Galamb nevéhez kötődő, nagy sikerű Ford-T modellek, a köznép számára is elérhető árú autók.

Műszaki igazgatóként Pavlics Ferenc főkonstruktőr volt felelős az 1970-es években az Apollo-programban megvalósult holdjáró tervezéséért és kivitelezéséért. Barényi Béla alapötlete volt a VW Bogár konstrukciója, emellett számtalan, autóbiztonsággal kapcsolatos találmány fűződik a nevéhez. Az Ikarus buszok a magyar járműgyártás sikertermékei voltak. A ’60-as, ’70-es években a hazai ipariformatervező-képzés is azért indult el, hogy ne csak műszakilag, hanem esztétikailag is megfeleljenek a buszok az igényeknek, és legyen saját „identitásuk”. Ezzel kapcsolatban Finta László Munkácsy-díjas formatervező és László Anna gépész­mérnök, járműkonstruktőr szerepéről beszélt az előadó. Stefán Lengyel tervezte a Ganz csuklós villamosait, és az ő ötlete alapján valósult meg, hogy a töltőállomásokon egy kútnál többféle üzemanyagot is lehet tankolni. A formatervezésről azt mondta, hogy a dizájn valójában a termék lelkiismerete, humanizálja a technológiát. Ma egy autótervező jobban hat a vizuális kultúrára, mint egy képzőművész. A jó dizájn kifejezi a termék lényegét, de nem tolakodó, szinte észrevétlen.

Az autók esetében az esztétikai, vizuális élmény azért is fontos, mert az emberek érzelmi alapon hoznak döntéseket, amit utólag támasztanak alá racionális érvekkel. Bemutatta több sikeres magyar formatervező, köztük több tanítványa munkásságát, akik ma már a világ nagy autógyárainál dolgoznak. Saját munkái közül a MÁV legújabb IC+ kocsijainak tervezéséről beszélt, aminek a külső színtervét is ő készítette. – Az ilyen munkáknál keretek között kell álmodozni, ami nem is olyan egyszerű – mondta.

Iváncsics Lászlóné férjével együtt Petőházáról látogatja a nyugdíjasegyetemet. – Élvezetes és közérthető volt az előadás, villámgyorsan elrepült az idő. Büszkék lehetünk a bemutatott tehetséges magyar tervezőkre, nem is gondoltam, hogy ilyen sokan vannak – mondta.