A legjobbak és különdíjasok

A Heveder Zoltán, Banyár Tamás és Kovács Péter alkotta zsűri nem csak a kolbász ízét, színét, állagát, fűszerezését, illatát figyelte, hanem a dekorációt, a feldolgozás során a higiéniát. Döntésük szerint a verseny legjobb kolbászát a Fater Firgek töltötték, s dobogós lett még a Vadex Vadvilág és a Szinglik Csapata.

Több különdíjat is kiosztottak: a Hurka Gyurkáké volt a legszebb asztal, Kopasz és bandája alkotta meg a legszebb dekorációt, a legszebb öltözékben a Kolbász Akadémia tagjai jelentek meg, az egyetlen női csapat és egyben a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület különdíját a Hivatali Fűszeres érdemelte ki, a Soproni Kolbászlégió hagyományőrző asztalát is értékelték, míg a legfiatalabb csapat a Kimlei Kolbbarátok lettek.

47 pálinka

A fesztiválon 47 pálinkából is kiválasztották a kiemelkedőket. A tavalyi évhez hasonlóan a Soproni Kolbászlégió barackpálinkája vitte a prímet, ezüstérmes a Tormaföldi Sóderosok irsai olivér törkölye lett, harmadikként "futott be" a Szigetközi Betyárok eperpálinkája. Dobos Gyula zsűritag szerint évről évre egyre jobbak a párlatok, s készítőik egyre inkább a minőségre és nem a mennyiségre fektetik a hangsúlyt.

És mi a titka a jó kolbásznak?

A zsűri egyértelműen a hagyományost kereste, igaz, volt, aki narancshéjjal, somlekvárral vagy éppen szegfűszeggel is megbolondította a termékét.

– Az ősök, papák és mamák régi fűszerzése szerint készítettük a kolbászunkat, melyben nagyon fontos a jó minőségű paprika a bors, kömény, fokhagyma mellett – emelte ki a harmadik éve visszatérő Soproni Kolbászlégió tagja, Horváth Csaba, aki mint mondta a díjazás előtt, címvédésre jöttek a pálinkaversenyen, és ez be is vált nekik – mint utólag kiderült.

Magyar Zoltán, az Aperitive Törzs tagja is arról számolt be, hogy évek óta visszajár a baráti társaságuk erre a versenyre: ők is az ősi szigetközi fűszerezéssel ízesítették kolbászukat.

Szívét-lelkét tette bele a hagyományos ízek mellett a Tulipánosok Baráti Köre is a kolbászába. Torma Tibor szerint ez a rendezvény az összetartozásról is szól. Baloghék először neveztek, ők is egy immár bevált recepttel alkották meg a versenymunkájukat.A jubileumi eseményhez újdonságként kézműves vásár is társult.