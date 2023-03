A legtöbb okostelefon felismeri és megnyitja a QR-kódokat, de le is lehet tölteni egy kódolvasó applikációt. A kódok linkeket rejtenek, a beolvasást követően az egyes stációk alatt egy-egy weboldal jön fel, szöveggel, képpel, és meghallgatható MP3-hangfájlban is. A keresztút szövege a mai embert is megérintő „Mindennapi élet keresztútja”, melyet Széles Tamás színművész, elismert szinkronszínész mond. A keresztutat nem a hagyományos formában mutatja meg, inkább a mai ember problémájára próbál megoldást találni.

– Nem gondoltuk, hogy ekkora érdeklődésre számíthatunk – folytatja. – Ezzel az újfajta megközelítéssel sikerült elérnünk a célunkat, úgy látjuk, a gyerekek többször ránéznek, meghallgatják a keresztutat, de az idelátogató vendégek is örömmel járják végig. Elmondhatom, hogy az elmúlt években sikerült egyfajta vallásos központot létrehoznunk, igazi lelki közösséget teremtettünk, összehozva a környező települések lakóit – zárta a beszélgetést Kóbor Attila.