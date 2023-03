Rossz állapotba került az árpási temető nagy fakeresztje, a helyiek nem halaszthatták tovább a felújítását. Nem is akarták, így összefogással sikerült a feszületet meg­menteni.

Szabóné Kovács Alice polgármester elmondta: az önkormányzat és az Árpási Faluvédő Egyesület együttműködése volt az értékmentés.

Hogy a keresztet mikor állították, ma már nem nagyon deríthető ki. A legidősebb helyiek is úgy emlékeznek, hogy már az ő gyerekkorukban is ott állt a sírkert közepén.

„Az utóbbi években harkályok támadták meg, muszáj volt intézkednünk. Megrendeltük a faanyagot, miközben a faluvédő egyesület jelezte, hogy a felújítás költségeit fedezik. Megbíztunk egy vállalkozót, aki elvégezte a munkát. Remélem, így megint hosszú ideig állhat eredeti helyén” – fejtette ki a polgármester, és hozzátette: a temetőben nemrég urnafalat építettek és a kerítés egy részét cserélték ki a Magyar Falu Program ötmillió forintos támogatásával. A közeli tervek között a kapu felújítása szerepel, illetve idővel majd a ravatalozót szeretnék kor­szerűsíteni.