A fertő-táji világörökség egyesület több területen is igyekszik összefogni a világörökségi tevékenységeket. Építészeti, Fertő-táj művésze pályázat már korábban is volt, de az egyesület úgy gondolta egy új terület felé is nyitniuk kellene, így esett a választás a fotóművészet felé.

- Napjainkban már mindenkinél van telefon, lehetőség van a fényképezésre, az emberek sokkal többet fényképeznek mint évekkel ezelőtt - mondta el Ivanics Ferenc, a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület elnöke. Úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen érdemes megjeleníteni. Szerepel a Hungarikum pályázatunkban is, amely ennek a hátterét biztosítja - tette hozzá.

A pályázaton bárki részt vehetett olyan minőségi képpel, amely a Fertő-tájat, a Fertő partot mutatta be. A munkákat egy három személyes zsűri véleményezte, akik közül ketten, Hajdú László és Griechisch Tamás maguk is gyakorlott fotósok.

A legjobbnak Kerekes István képét ítélték, a második Szita Márton pályamunkája lett, harmadik helyen pedig Mészáros Márk végzett. Két különdíjat is kiosztottak, melyeket Sebestyén Henrietta és Takács László kaptak.