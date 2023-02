– Az önkormányzat minden januárban elkészíti az eseménytervét, amibe belevonja a civil szervezeteket is. Három nagy rendezvényünk van: a gyereknap, a búcsú és a „vasvillára fel!” rendezvény, de mellette a civilek is több eseményt szerveznek. Gyakorlatilag minden hónapra szervezünk valamilyen rendezvényt kisebb-nagyobb költségvetéssel. A fő célunk az, hogy a településre költözők is vegyenek részt benne és asszimilálódjanak a közösségbe. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a beköltöző, a gyerekekkel a szülők is jönnek, és bízunk benne, hogy a továbbiakban is aktív tagjai lesznek a faluközösségnek.

Nem adtuk fel azt az elhatározásunkat sem, hogy megmozgatjuk a település lakóit. Márciusban lesz egy sportos „Lendület napunk”, de a Fitt Zámoly rendezvény is erre jó. Összejött egy nyugdíjas Nordic walking csoportunk, de nagyon sok rendezvényt szerveznek a sportegyesületeink is. Az a cél, hogy egészségesebbek legyenek az itt élők - fogalmazta meg a polgármester, aki azt is elmondta, hogy az önkormányzat nehéz évre számít.

Hatalmasra nőttek a kiadásaik a rezsi miatt, de nem adják fel és nem engedik el a rendezvényeiket, hanem kisebb költségvetéssel, nagyobb lakossági bevonással továbbra is igyekeznek megtartani őket. – Hatalmas fejlesztés előtt állunk. Már 219 ovisunk van nyolc csoportban, ezért bővítenünk kell az óvodát. Nyertünk 500 millió forintot új konyha valamint egy közösségi tér építésére. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése folyik – osztotta meg velünk örömét Pulai Nikoletta.