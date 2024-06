Önálló gyűjtemény 1 órája

Különleges darabok Amerikából és Indiából - Ismerjék meg a citerák és verklik petőházi szerelmesét

Németh József Petőházán él családjával és egészen különleges hobbit választott magának. Citerákat gyűjt, amelyeket főként Európából szerez be, de van néhány olyan különleges darabja is, amely Amerikából és Indiából származik. A citerák mellett másik szenvedélye a verklik gyűjtése is, amelyhez saját maga készíti a lyukszalagokat.

Varga Henrietta Varga Henrietta

József citerák iránti szenvedélye egy véletlennek köszönhető, tizenöt évvel ezelőtt egy piacon pillantotta meg azt a hangszert, ami megpecsételte a sorsát és elindította ezen az úton. Különleges citerák is találhatóak gyűjteményében, az egyik a Geige (hegedű) citera, amely nem pengetős, hanem vonós hangszer Fotó: Máthé Daniella Citerák szerelmese Évekkel ezelőtt az egyik település bolhapiacán láttam meg egy dobozt, amelyre az volt írva: Szegedi Hangszergyár. Kíváncsiságból belenéztem és megdöbbenve tapasztaltam, hogy egy ugyan olyan citera van benne, mint amilyen a nagyapámnak volt gyerekkoromban - mesélt a kezdetekről. Abban a pillanatban megrohantak az emlékek, felidéződött bennem, hogy miként pengettük a hangszert lúdtollal, így azonnal meg is vásároltam - tette hozzá. - Viszonylag jó állapotban volt, egy-két húr hiányzott csak róla, és miközben a hangszerészeknél a húrok után kutattam, további citerákba botlottam, onnan pedig már nem volt megállás. Évről-évre nőtt a gyűjtemény, jelenleg 30 olyan darab van József birtokában, amelyek bemutathatók. Gyűjteményébe főleg Európából (Finnország, Németország, Svájc, Szerbia) érkeztek hangszerek, de van citera Indiából, és egy country citera az Egyesült Államokból. A magángyűjteményéből jelenleg két olyan hangszer hiányzik, amely beszerzésre vár, az egyik egy kínai, a másik pedig egy török citera, így ha ezek megérkeznek teljes lesz a készlet. Németh József egyik nagy kedvence a Lipcséből származó citera Fotó: Máthé Daniella - Nem restaurálom őket, hiszen az egy külön szakma, az már egy magasabb fok, inkább azt mondanám, hogy visszaadom a hangszerek régi fényét. A legrégebbi darabom 153 éves, egy idős szegedi bácsi küldte nekem ajándékba. Különlegessége, a kora mellett, hogy egy égerfa gyökeréből készítették és egészen rendkívüli a megmunkálása. Nem ragasztott, hanem egy darabból van kivájva, a hangja pedig még mindig csodálatos. Az egyik nagy kedvencem azonban egy Lipcséből érkezett hangszer, sokáig vártam rá, talán ezért annyira kedves a szívemnek- mondta. A 153 éves hangszer különlegessége, hogy egyetlen égerfa gyökeréből készítették Fotó: Máthé Daniella - A citerák mellett két verkli is van a birtokomban, az egyik egy közel százéves darab, egy húsz hangos verkli, félhangok azonban nincsenek rajta, ezért nehéz rá zenét írni. A másik azonban egy harmincegy hangos hangszer, azon már félhangok is vannak, kifejezetten nekem, az én elképzeléseim szerint készítette egy idős, berlini mester.

József a citerák mellett két verkli büszke tulajdonosa. A harmincegy hangos hangszert, egy idős, berlini mester készítette Fotó: Máthé Daniella - Saját magam készítem hozzá a lyukszalagokat, elmondhatom, hogy ebből is jó párat összegyűjtöttem az elmúlt években- fűzte hozzá. - Nincs olyan zene, amit ne lehetne eljátszani a verklin. Rengeteg zenét írtam, de rájöttem arra, hogy vannak olyan zeneszámok, amelyek hangszeridegenek a verklinek. Írtam például Led Zeppelint, kemény rockot is, próbálgattam hogy szólnak. Van, aki azt mondja nagyon jól, de hozzám közelebb áll a walzerek, keringők, indulók és a polkák világa. Ezek bizony szenzációsan szólnak. - A közelmúltban például Bécsben jártam, a Böhmische Praterban, ahol a negyvenedik verklifesztiválon vettem részt. Egészen felemelő élmény volt, ahogy egymáshoz nagyon közel, megannyi verklis tekerte a hangszerét, különböző elképesztő muzsikát kicsalva belőle. Azt gondolom, amikor a pánsíp megszólal, talán még a szél is elcsendesül, az emberek megállnak és a csodálatos zenét hallva a szívük megtelik szeretettel - zárta a beszélgetést.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!