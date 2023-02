2022 októberében a Sop-Rock Tehetségkutató Fesztiválon az induló zenekarok versenyeztek, 8 soproni és környékbeli zenekar is képviseltette magát. A Fesztivál sikere után a Hangár Music Garden egy új, kifejezetten soproni és környékbeli rock- és metálzenekarokról szóló fesztivált szervezett. Február 24-én, pénteken első alkalommal rendezték meg a New Wave of Sop-Rock néven, a fesztivál alapjául a brit heavy metal új hulláma szolgált.

11 zenekar lépett színpadra: