János testvér úgy meséli, mindig is kérdezgették a monostor vendégei a recepteket, elhatározásra viszont volt tanára biztatására jutott. – Saly Noémi irodalom- és helytörténésznek, írónak, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum volt munkatársának volt szakmai rálátása a könyvkiadásra, így bele mertünk vágni. Egy harmadik kötetet is tervezünk, ami még várja, hogy az anyagi háttér is összegyűljön. A nővéreknek, akiknek kényszerlak- helyül jelölte ki az állam ötven- ben a monostort, kulináris hagyatékát Bori néni gondozza, nekik szeretnénk egy emlékkötetet.

Varázslat a konyhában

János testvér édesapjától tanult főzni, ötéves korában szegődött mellé a konyhába. – Nagyon érdekelt az a csoda, hogy van a holt anyag, mondjuk a liszt, amit nem tudunk megenni, és abból édesapám egy kis varázslattal tésztát, kenyeret, kalácsot vagy linzert is tud készíteni. Vagy van mindenféle maradék, amiből ő melegszendvicset csinál. Ez az átalakulás, hogy a nem finomból finom lesz, engem elbűvöl. Ahogy mondja, a bibliai héber nyelvben az alkotásra használt szavak közül van, ami csak Isten számára van fenntartva.

– Az emberi teremtés sosem lesz olyan rangú, de az istenképűségünk része a másikról való gondoskodás, vagy az, ha a használhatatlanból jót tudunk csinálni.

Közös tevékenységek

A böjti kötetről elárulja, messze több, mint egy receptgyűjtemény. – Leírjuk benne, mitől ünnep az ünnep, vagy böjt a böjt. A magyar családoknál sok helyen előfordul, hogy nem esznek együtt, hanem ki-ki kinyitja a hűtőt és amit talál, azt fogyasztja. Ez Benedeknél fegyelmezési eszköz, büntetés. Az étkezések alapdefiníciója a regulában, hogy közösek. Alkohol is csak elöljárói engedéllyel és közösségben kerül elő. Olyan nincs, hogy én benyúlok a hűtőbe egy sörért vagy az édességes szekrénybe egy csokiért. Az imádságot, a munkát és az étkezést is együtt végezzük. Az evés is az egymással és az Istennel való kapcsolat megerősítése. Egyszerre ott van Úristen, a társak és ott vagyok én a fáradt testemmel, tanításra szomjazó lelkemmel.

Bori néni és János testvér gyűjtötték a recepteket és képezték magukat a monostor lakói és vendégei, valamint az olvasók javára. Fotó: Müller Anikó Hanga, Veol.hu

Kulináris kihívás

A két nagy böjti perióduson – adventen és nagyböjtön – kívül sem fogyasztanak húst és alkoholt szerdán és pénteken. Mivel így az év jelentős részében böjtölnek, ez kulináris kihívást is jelent. – Ha krumplileves és mákos tészta van mindennap, abban nagyon le lehet épülni. Nem is változatos, nem is egészséges. Bori nénivel mindketten végeztünk olyan tanulmányokat, ahol ehhez lehetett elsajátítani ötleteket, és ezeket szeretnénk másokkal is megosztani. Az átlag magyar ember amúgy is több húst fogyaszt annál, mint kellene vagy mint ami fenntartható lenne a bolygó szempontjából. Örülünk, ha hozzá tudunk járulni, hogy finomat és egészségeset együnk, ami kevésbé van a bolygó ártalmára.

Változatos táplálék

A monostor konyhájában úgy érzi, könnyű dolga van. – Veszprém megye talán legelkényeztetettebb szakácsa vagyok, mert a monostori munkatársak és a szerzetestestvérek egy nagyon jó fűszerkertet, bemutatókertet gondoznak pár méterre a konyhától. Nekem annyi a dolgom, hogy kimegyek kis lestyánért vagy tárkonyért. Így egyértelmű, hogy ezek az ízeink a receptkönyvbe is belekerülnek. A kötetben a magyaros és monostori ízek mellett megjelennek olasz, török és indiai jegyek is, hogy a lélek mellett a test is változatos táplálékhoz jusson.