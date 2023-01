Győr

Musical

Mamma Mia!

01. 14., szombat, 14.30, 19.30

Audi Aréna

A korábbi nagy sikerre való tekintettel, a Mamma Mia! ismét Győrben a Madách Színház előadásában.

Napfényben fürdő görög sziget. Mindent körbeölelő csillogó türkiz tenger. Hangulatos tavernák, ínycsiklandó étkek, mavrodaphne… Egyszerűen idilli – tökéletes felkeresni, ott időzni, visszatérni – s persze élni. Donna Sheridan, a független, céltudatos asszony ezt a nem mindennapi környezetet választotta otthonául, és itt született húsz évvel ezelőtt Sophie is, a lánya. Sophie, aki édesanyja szemléletétől eltérően mindig is szenvedélyes szerelemről, hatalmas fehér esküvőről álmodott, elvágyik e csodálatos mediterrán szigetről. A nagy utazást azonban nem egyedül, hanem választottja, Sky oldalán tervezi elkezdeni. Házasságkötésüket mindössze egy apróság árnyékolja be: Sophie szeretné, ha édesapja vezetné oltárhoz, akit azonban nem ismer…

Koncert

Parno Graszt

01. 13., péntek, 20.30

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

Az egyik legeredetibb, legnépszerűbb tradicionális cigány zenét játszó Parno Graszt, akik koncertjeiken a semmihez sem fogható dinamikus előadásmódjukkal, a színpadról leáramló energiájukkal jellemzően szinte „felrobbantják a nézőteret”.

Jegyár: 4000,-

Az autentikus zenét játszó Parno Graszt péntek este lép fel Győrben.

Fotós: Czinege Melinda

Kalapács / Győr Totem 20-Mítosz 15 Koncert

01. 14., szombat, 19.00

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

Menetrend:

19:00 Kapunyitás

19:30 Cróm

21:00 Kalapács

Jegyár: 4000,-

Színház

Kakasviadal

01. 15., vasárnap, 11.00

A Kakasviadal újonnan született mese a testvéri szeretet mibenlétéről, a testvérek közötti összetűzések természetéről gyerekeknek, többek között olyan kakasos népmesék felhasználásával, mint A kiskakas gyémánt félkrajcárja vagy A kakas és a róka.

Két testvér, a Szakácsnő és a Kukta egy házias kis vendéglőt üzemeltet. Nem jönnek ki túl jól egymással. A Kukta egy nap elalszik a konyhában, és álmot lát: egy kiskakas jelenik meg neki, és arra kéri, hogy mentse meg az életét. A kakas megígéri a Kuktának, hogy teljesíti egy kívánságát, ha segít neki. A Kukta azt kívánja, hogy rendeződjön a viszony közte és a testvére között. A Szakácsnő aznap pont kakaslevest szeretne főzni. A Kukta a konyhában összetalálkozik a kiskakassal, akit a Szakácsnő feláldozni készül, és összebarátkozik vele. Innentől kezdve azon dolgozik, hogy megmentse a kiskakas életét. Alkut ajánl a testvérének: legyen azé a kiskakas, aki lefőzi a másikat mesélésben. A Szakácsnő elfogadja az ajánlatot, és ezzel kezdetét veszi a kakasos népmese-párbaj. A mesélés ugyan összecsapásnak, „kakasviadalnak” indul, de a két testvér belefeledkezik a mesélésbe, a közös játékba – az idő előrehaladtával egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Lehet, hogy végül a kiskakas élete is megmenekül?

Szereplők: Ragán Edit, Rab Viki

Jegyár: 1600 Ft/fő

Gyerekkuckó

01. 13., péntek, 16.00

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtár

A Gyermekkuckó az új évben is péntekenként gyermekprogramokkal várjuk az érdeklődőket. A héten mesehallgatás és hozzákapcsolódó játékos feladatok várják az érdeklődőket. A belépés minden rendezvényre díjtalan!

Színek és szavak

01. 13., péntek, 17.00

Bezerédj-kastély Művelődési Ház (Győri út 90.)

Színek és szavak címmel könyv- és festménybemutatóra várják az érdeklődőket. A könyv címe: Fogantatásra hangolva. Az eseményen közreműködik Ligetvári Anita, a szerző és Fodor Tímea, a könyv illusztrátora. Moderátor: Fodor László. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen lehetséges.

Hegykő

Jótékonysági bál

01. 14., szombat, 19.00

Hegykő, tornacsarnok

A Hegykő Községért Egyesület és a Hegykői Tűzoltózenekar szeretettel vár mindenkit hagyományos jótékonysági báljára. A zenét a Continental Show Band szolgáltatja.

Asztalfoglalás az Önkormányzatnál: +36-99/540-006.

Sopron

Színház

Szívünk legyen most a jászol

01. 16., hétfő, 17.00

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

Szarka Gyula - Németh Ervin - Demcsák Ottó – táncjáték. A Sopron Balett előadása

A táncjátékban a születendő gyermek várása találkozik össze a szent család történetével, miközben felidéződnek a közösséget megtartó ádventi és karácsonyi szokások – nemcsak a táncjáték cselekményében, hanem a Szarka Gyula által szerzett dallamok világában is.

Mert szükség van ezekre a történetekre – kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahogy Csukás István is mondja a Karácsonyi vers mindenkinek című költeményében: „Szívünk legyen most a jászol, / ott ringassuk a Gyermeket, / a téli nap hóban gázol, el ne veszejtse a hideg. / Szép hitedet ne veszítsd el, / nem élhetünk üres szívvel!”

Belépőjegy: 3000,-