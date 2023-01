A túrát karácsony alkalmából állította össze tanítványaival Gyimóthy Zsuzsa. Az önállóan teljesíthető túra során, amihez tartozik egy feladat is, az erdei manókat és a karácsonyi csengettyűket fedezhetik fel a résztvevők. A túra teljesíthető egymásra fűzve egyszerre (6,5 kilométer), de több alkalommal is. A feladatlapok felvehetők a Károly-magaslati parkolóban és az Erdei büfében, illetve a főszervező, Gyimóthy Zsuzsa közösségi oldaláról is letölt­hetőek.

A Károly-magaslati parkolóból induló túra során három irányban 3–3 csengettyűt helyeztek ki, amelyek egy-egy manólakhoz vezetnek. Megtalálásukat leírás és GPS-koordináták segítik. Az állomások kivételesen nem közvetlenül az út mellett találhatóak, a lényeg most a keresgélés. Minden állomáson egy-egy régi képeslap várja a túrázókat, a karácsonyi szimbólumok rövid leírásával. A bélyegek a kutatóprogram során készült tanulói fényképek, rajtuk egy-egy megfejtésre váró madárfajjal.

A túraszervezők ezúttal is szívesen fogadnak egy-egy jó hangulatú csoportképet a kitöltött feladatlapok mellett, amit e-mailben küldhetnek el a résztvevők a [email protected]-ra. A beküldők között egy saját készítésű dekorációs manóházat sorsolnak ki.