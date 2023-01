– Mostanra nagyjából összeállt a csapat, a régiekkel együtt huszonöten vagyunk a szektorban – kezdte Balogh Eszter üvegműves, a kézművesszektor új vezetője. – Októberben kért fel az Alpokalja–Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, hogy fogjam össze a Vidék Minősége Védjegyhálózathoz csatlakozott kézműves- és művészeti tevékenységet folytató vállalkozókat. Korábban is volt ilyen szektor, de szerettük volna frissíteni, bővíteni a tagságot. A védjegyhálózat nagyon jó dolog, ezen keresztül például kedvező feltételekkel kapunk lehetőséget a termékeink minősítésére, ami minden művészeti ágban fontos. Én huszonhárom év vállalkozói múlttal magam mögött is rendszeresen megmérettetem a munkáimat, mert a zsűritől ötleteket és iránymutatást is kapok. Egy ilyen minősítő szemle folyamatos megújulásra inspirál, garanciát ad a vevőnek és az alkotónak is a zsűrizett termék magas színvonalára. A termékek zsűriszámot kapnak és jogvédetté válnak. Legyen ez fontos mindannyiunk számára, hiszen az érték- és minőségállóság garantálja szakmáink fennmaradását – mondta lelkesen az üvegműves. Azt is megtudtuk tőle, hogy február végén a szentendrei MANK Galériából érkeznek festő-, textil-, keramikus- és üvegművészek a zsűrizésre a fertőszéplaki kastélyba. A ki- település költségeit az egyesület állja.

A kézművesszektorhoz hobbi- kézműves-vállalkozók, az iparművészet és népi iparművészet területén alkotók, illetve képzőművészek csatlakozhatnak.

Fontos, hogy olyan alkotókat tömörítünk, akik rendelkeznek vállalkozással, mert kiállításokat és iparművészeti vásárokat is szervezünk a tagjainknak. A turisztikai és gasztronómiai szektorokkal is lesznek közös rendezvényeink, így a különböző ágazatok erősítik egymást. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a nagyobb rendezvényeken megkapjuk a csoportoknak járó kedvezményt. Olyan időket élünk, amikor erre nagy szükség van

– tette hozzá Balogh Eszter.

A szektor vezetője hangsúlyozta, a mostani jelentkezési időszak ugyan lezárult, de ha valaki menet közben kap kedvet a csatlakozáshoz, van rá lehetőség. A +36-20/234-9568-as telefonszámon lehet őt keresni, az [email protected] e-mail-címen, vagy a [email protected] cím- re is elküldhető a jelentkezés. A jelentkezők egy személyes minősítésen esnek át, amihez portfóliót kell készíteni a munkásságukról és a termékeikről.