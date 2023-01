Mennyibe kerül forintban a termék, amit kinéztem a neten? Vajon mennyi liszt kell a süteménybe, ha – brit recept lévén – fontban adják meg a súlyát? Biztos, hogy jól váltottam a mértékegységek között…? Előbb-utóbb mindenkinek szüksége van egy megbízható segítségre, amely segít elnavigálni az ezernyi különböző mértékegység között. Az atvaltas.com oldal azoknak készült, akik a mértékegység-, a hosszúság-, a súlyátváltás és egyéb matematikai átváltásokhoz keresnek egy igazán könnyen és gyorsan használható, ugyanakkor megbízható eszközt.

Az atvaltas.com – a működtető cég Győr-Moson-Sopron vármegyei kötődésű - mindössze fél éve indult, és máris heti 10 ezer látogatóval büszkélkedhet, látogatottsága pedig folyamatosan nő. Nem véletlenül, hiszen nem nagyon találni ennyire egyszerűen kezelhető segítséget az átváltásokhoz: nem kell sokat kattintgatni, ahogy beírjuk a kiinduló adatot, máris megjelenik a megoldás. Nagy erőssége a devizaváltó, amely még bitcoinnal is képes dolgozni, ezt keresik egyébként leggyakrabban a felhasználók. Ezt követi a lőerő/kW átváltás, de meglepően sokan váltanak a kg/dkg/g mértékegységek között is, sokan közülük minden bizonnyal ellenőrzésképpen, „biztos, ami biztos” alapon. Az oldal különlegessége, hogy a római számokat is egy pillanat alatt konvertálja át arabbá.

Az atvaltas.com csapata saját bevallása szerint bármit átvált bármire, ha az nem mond ellent a természet, a fizika, a matematika és a józan ész törvényeinek. Sőt, ha nem találunk egy átváltót vagy hiányolunk egy mértékegységet, és azt jelezzük az oldal készítőinek, egy héten belül felkerül az oldalra. Bár erre eddig még nem volt szükség…