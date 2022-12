– Évek óta megrendezzük az eseményt. Ez alatt a két nap alatt általában száz ember fordul meg nálunk és minden védencünk ki tud menni sétálni – mondta el Urbán Zoltán önkéntes, aki azt is kiemelte fontos, hogy az évnek ebben a szakában is felhívják a figyelmet az állatokkal való törődésre. – Vasárnap este karácsonyi vacsorát is kapnak a lakóink prémium tápokkal és jutalomfalatokkal.

A Man-cs-őr Életmentor Segítő Alapítvány pedig a Mentés másként mentorprogram keretében gyakorlati oktatást is tartott a sétáltatóknak, a menhely dolgozóinak valamint örökbefogadó gazdiknak.

– A menhellyel együttműködve segítjük a kutyák szocializációját, valamint megtanítjuk a sétáltatóknak milyen pozitív jutalmazási technikákkal érhetik el, hogy a kutya hallgasson a nevére vagy szépen sétáljon pórázon – mondta el Horváth Katalin az alapítvány vezetője.

A Győri Állatmenhelyen holnap is meleg teával és zsíros kenyérrel várják a sétáltatókat 9-től 14 óráig.