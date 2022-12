Vannak eleségek, amivel többet ártunk, mint segítünk a madaraknak. Ilyenek például a sós magvak, a kenyérmorzsa vagy a csontkukac.

– Kenyérféléket semmiképp ne adjunk! Az állatok a lehető legkisebb energiabefektetéssel szeretnének minél több táplálékhoz jutni. A zsemlemorzsával vagy kenyérbéllel azonban becsapjuk őket. Ezeknek ugyanis nagyon kicsi a tápértékük, és ha mindig ezt eszi a madár, különböző hiánybetegségek is kialakulhatnak nála – mondta el Győrig Előd, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Helyi Csoportjának titkárhelyettese.

– A liszt- és a csontkukacot sem szabad összekeverni: míg az előbbi finom csemege a madaraknak, addig utóbbi rengeteg veszélyes fertőzést hordozhat. A sós magvaktól, valamint sós szalonnától pedig azért tartózkodjunk, mert szomjasak lesznek tőle a madarak, a téli időszakban pedig nem mindig könnyű vizet találni.

A madáretető mellé ezért érdemes egy kis itatót is kihelyezni, ez lehet egy kis tál vagy egy cserép alja is. Sőt, egy madárodú is nagyon hasznos lehet, mivel akár 3–4 cinege is össze tud bújni benne éjszakára.

– A dúc- és az önetetők a legnépszerűbbek. Utóbbi azért hasznos, mivel akár több kiló eleséget is bele lehet tenni. Így elég 3–4 naponta vagy hetente feltölteni. Elhelyezés szempontjából pedig jobb, ha a ház falára vagy egy bokor közelébe helyezzük. Előbbi megoldásnál a patkányok és mókusok nem érhetik el az eleséget, a növények közelsége pedig akkor jó, ha valamilyen ragadozó állat tűnik fel.

Egy madárodú is nagyon hasznos lehet, mivel akár 3–4 cinege is össze tud bújni benne éjszakára – mondja Győrig Előd a Magyar Madártani egyesület madarásza.

Fotós: Rákóczy Ádám

Győrig Előd kiemelte, a legfontosabb, hogyha elkezdjük az etetést, akkor egész szezonban folytassuk, mivel a madarak megszokják a biztos táplálékforrást. Március közepénél tovább azonban ne etessük a madarakat. Ilyenkor már rovarokkal táplálkoznak és a fiókáikat is ezekkel etetik. Viszont ha továbbra is magokat hagyunk kint, a kicsiknek is ezeket fogja vinni, ami miatt azok tollazata nem fejlődik ki rendesen.

Az etetéshez a legtökéletesebb választás a napraforgómag. Bizonyos fajok, például a vörösbegy azonban nem tudják ezt feltörni, ezért a héjas szotyit kalapáccsal érdemes megütögetni, összenyomni, így már ki tudják szedni a madarak az értékes magot. Sőt, madárkenyeret is készíthetünk.

– Nagyon egyszerű, zsiradékba kell magokat szórni. Amikor megdermed, felakaszthatjuk egy fára. A kissé megbarnult almát se kell kidobni, mivel a vörösbegyek nagyon szeretik, félbevágva egy ágra tűzhetjük vagy etetőbe rakhatjuk.