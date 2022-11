Legegyszerűbb módszer a fagyasztás!

Talán a legkevesebb időt és energiát a zöldségek és gyümölcsök fagyasztása igényli. Egy alapos mosás és előkészítés után dobozokban vagy műanyag zacskókban könnyedén elraktározhatjuk a gyümölcsöket és a zöldségeket. Ha előzetesen időt szánunk a pucolásra, a magozásra és a szeletelésre, akkor lényegében konyhakész állapotban vehetjük majd elő őket. Gyakorlatilag csak a fagyasztó kapacitása szabhat határt annak, hogy mennyi zöldséget és gyümölcsöt mentünk meg télire!

Szuper alternatíva az aszalás!

Másik különösen hasznos és bevált módszer a tartósításra az aszalás. Lényegében bármilyen gyümölcsöt, virágot, fűszernövényt száríthatunk, amit szeretünk: alma, meggy, szilva, sárgabarack, bodza, menta, csalán, ribizli, gomba, paradicsom vagy a citromfű tökéletes választás lehet. Az aszalás természetes folyamata akár több napot is igénybe vehet, de szerencsére aszalógéppel gyorsan és nehézségek nélkül elérhetjük a kívánt végeredményt! Papírzsákokban, üvegekben több hónapon keresztül könnyedén tárolhatjuk a megszárított növényeket.

Befőttek, lekvárok és szörpök!

A gyümölcsöket és zöldségeket akár befőttként vagy lekvárként is feldolgozhatjuk, így hosszabb távon őrizhetjük meg az ínycsiklandó ízűket. Édes és ecetes alternatívákat is választhatunk, így akár édességként vagy savanyúságként is szolgálhatnak. Befőzhetünk például uborkát, paradicsomot, almapaprikát, szilvát, körtét, barackot, almát, epret is.

Ami a legfontosabb, hogy mindig steril üvegeket használjunk és pár napot száraz dunsztban pihentessük az elkészült üvegeket. Egy kevés tartósítószert is érdemes beletenni a főzetekbe, hogy biztosan frissek legyenek a későbbiekben is. A befőttekhez és lekvárokhoz hasonlóan akár szörpöt is készíthetünk, amely szinte biztos, hogy sokkal egészségesebb, zamatosabb és finomabb lesz, mint a bolti verziók!