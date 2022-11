Az egészet mintegy ötven évvel ezelőtt találta ki egy német táncpedagógus nyolcvan év feletti anyósa kérésére. Hazánkban öt éve képez oktatókat Csirmaz Szilvia szakreferens, s ma már több mint kétszáz oktató tanítja szerte az országban. Nyitrai Judit táncinstruktor, szeniorörömtánc-oktató és egyensúlytréner Bőnyön, Győrújbaráton, Tényőn, Gönyűn, Mocsán, Kocson, Oroszlányban, Kecskéden, Nagyigmándon és Szákszenden tart órákat, de több oktató dolgozik Győrben, Tatán, Tatabányán, Komáromban is, tehát a környéken bárhol bárki igénybe tudja venni ezt a kiváló közösségi mozgásformát.

– Tízéves koromig a nagyszüleim neveltek, valószínűleg ebből adódik, hogy nagyon könnyen megtalálom az idős korosztállyal a hangot. Örülök annak, hogy én a tánc által tudok másoknak segíteni – mondta Judit találkozásunkkor. – Mindent megér, amikor látom a táncosok csillogó tekintetét, mert megtanultak egy újabb lépést, és a vidáman telt órán sikerélményük volt. Számomra a tánc varázslat, ami megszépíti a napot, energiával tölt fel. A sikerélmények megtapasztalása önbizalmat ad mindenkinek a táncparketten és az életben egyaránt – állítja a szakember.

Ez a mozgásforma nem igényel előzetes tánctudást. Mivel kevés férfi látogatja a táncórákat, ezért szalagot viselnek a hölgyek, a szalag nélküliek pedig a férfiszerepet táncolják. Ez ettől függetlenül nem társastánc. Vannak kör-, blokk-, és páros táncok, és az egyik különlegesség az ülőtánc. Éppen ezért azokban az idős otthonokban is, ahol mozgáskorlátozottak élnek, meg tudják tapasztalni a szenior örömtánc nyújtotta előnyöket. A táncok három, maximum négy lépéskombinációból állnak, tehát bárki bármikor becsatlakozhat, mert nagyon könnyen elsajátíthatók a lépések. Aki sétálni tud, táncolni is tud, hiszen a tánc sem áll másból, mint lépések egymás utáni sorozatából.

– A szenior örömtánc nagyon jótékony hatású. Nem csak szenioroknak szól, mert az a jó, ha minél előbb kezdünk el tenni egészségünk érdekében. A demencia megelőzésében nagyon nagy szerepe van bármilyen zenés mozgásnak. A New York-i Albert Einstein Orvosi Kollégium kutatói 21 éven át vizsgáltak 75 éves és idősebb embereket, hogy kiderítsék, mely tevékenységek a leghatékonyabbak a demencia és az Alzheimer-kór kialakulása ellen. Úgy találták, hogy a rendszeres olvasás 35, a keresztrejtvény- fejtés pedig 47 százalékkal, míg a rendszeresen végzett zenés mozgásról, vagyis a táncról kiderült, hogy 76 százalékkal, tehát a leghatékonyabban csökkenti az időskori elbutulás kialakulásának esélyét, hiszen nagyon sok agyterületet aktivizál. 2011-ben négymillió felett volt az ötven év felettiek száma hazánkban. Ez a nagy szám is mutatja, hogy nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk szüleinkre, nagyszüleinkre. Meg kell adnunk minden támogatást számukra, hogy egészségben élhessék meg az időskort – szögezte le Judit, miért fontos a tánc, a mozgás.

Január végén indult a bőnyi csoport, a résztvevők száma 12–16 fő között van. Banáról és Nagyigmándról is járnak az órákra. Bár alapvetően nem az a cél, de volt már fellépésük a falunapon és nemrégiben Rétalapon is. Nyáron néhány településen a nagymamák hozták az unokákat és együtt táncoltak.

Miért jó ide járni? – kérdeztem, mire a hölgyek a szusszanásnyi szünetben szinte egyszerre mondták: – Nagyon jó a hangulat! A fejünket is használnunk kell, mert ha nem figyelünk, mindjárt hibázunk. Sokszor nevetünk, kacagunk saját hibáinkon. Judit türelmes, kedves tánctanár, mindig dicsér bennünket – erősítette meg Domján Lászlóné.