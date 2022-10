Nem adta fel az esések után

– Nyolcévesen kezdtem el lovagolni, akkor csatlakoztam a Tóth Szilárd által vezetett Győri Ördöglovasok csapatához. 2016-ban indultam először a Nemzeti Vágtán kishuszárként a Boci nevű lóval – kezdte lapunknak a nyúli Marczali Laura, aki később saját lovain, Gladiuszon és Csabin szállt versenybe, majd 16 évesen Manitou hátán fejezte be a kishuszárversenyt.

– Emlékszem, az első elővágtákon rengeteget estem, de évről évre fejlődtem. Nem volt kérdés, hogy amint betöltöm a tizennyolcat, indulok a felnőtt kategóriában is – tette hozzá. Laura nagy hangsúlyt fektet a tanulásra is, tavasszal érettségizik. – Amikor lóháton lehetek, teljesen kikapcsolok, szabadnak és boldognak érzem magam. A versenyekből rengeteget tanultam, önbizalmat adtak. Tavaly már túl idős voltam a kishuszármezőnyhöz, de még nem töltöttem be a felnőtt korhatárt, így korábbi lovamat, Manitout és Dalmát készítettem fel az első közös megmérettetésükre. Könnyű volt a munka, Dalmával a Győri Ördöglovasoknál barátkoztunk össze és lovasként már jól ismertem Manitout is. Furcsa volt külső szemlélőként megélni a versenyt, talán kicsit izgalmasabb – mondta el a nyúli lány.