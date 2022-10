Míg tavaly az első félévben 1563-an kötötték össze az életüket, addig idén eddig 1385-en. Az előző év azonos időszakához képest a Közép-Dunántúlon 6,6 százalékkal, a Nyugat-Dunántúlon pedig 0,6 százalékkal elmarad az igenek száma az előző évihez képest a KSH mérései alapján. Kissné Pápai Andrea győri anyakönyvvezető elmondása szerint a győri adatok is megerősítik ezt: szeptember 30-ig tavaly 892 esküvőt vezettek le kollégáival, idén pedig 832-t. Néhány karácsony környéki frigytől eltekintve a szezon májustól szeptember végéig tart.

Mindkét évben volt 200–200 irodás esküvő, amikor a pár úgy fogalmaz, hogy csak aláírni szeretnének. Ez történhet azért, mert tényleg nem szeretnének nagyobb szervezést a nagy napra, vagy mert az egyházi szertartást, vagy egy szertartásvezető által vezetett ceremóniát tekintenek hangsúlyosabbnak. Ez a szám nagyjából állandó az elmúlt pár évben.

Tíz százalék a ceremónia

A város közigazgatási határain belül Kissné Pápai Andrea hét kollégájával látja el az anyakönyvi teendőket, így az esküvőket is, melyek közül tavaly 104, idén pedig 78 történt külső helyszínen. – Mikor idekerültem, mondtam a kollégáknak, hogy izgulok attól, hogy majd ki kell állni a ceremóniák alkalmával. Mondták, hogy az csak a munka tíz százaléka ám!

Elmondása szerint ez az arány azóta ugyan változott, de jól tükrözi, hogy az anyakönyvvezetőnek az esküvőkkel több feladata van, mint a nyári hétvégéken csinosnak lenni és szép szöveget mondani.

– Egy hétvégén akár tizen- nyolc esküvő is előfordult a nyá- ron. Ilyenkor nehéz az anyakönyvvezető dolga. Hogy ne egyedül rajtunk álljon, mennyire személyes és meghitt a szertartás, esküvőszervező iroda is tartozik hozzánk, hogy az extra igényeknek is tere nyílhasson. A szinte már bevett gyertyagyújtás vagy homok- öntés mellett vannak, akik legódarabokat illesztenek ösz- sze, időkapszulát töltenek meg vagy lakatot zárnak össze, melynek kulcsait a tanúknak adják.

Pontos adminisztráció

Akár egy évvel korábban is be lehet jelenteni a házassági szándékot, de minimum harminc nappal a tervezett időpont előtt, hiszen a hivatalnak kötelessége ellenőrizni a jegyesek családi állapotát. Időpontfoglalásra nincs szükség ügyfélfogadási időben.

– A személy- és lakcímnyilvántartásban ellenőrizzük a feleket, ez alapján szűrjük ki a családi állapot adatait, de büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak is arról, hogy a törvényi feltételeknek megfelelnek. A látványos és szép részen túl nekünk a legfontosabb dolgunk, hogy a házasság hivatalos és törvényes legyen. Sok dokumentáció- val jár a frigy az elektronikus anyakönyvben.

A kötőjel hódít

Kissné Pápai Andrea szerint még mindig a kötőjeles névviselési forma a leggyakoribb amit a hölgyek választanak. – Nem vagyunk okmányiroda, de már van lehetőség a házassági szándék bejelentésekor megindítani a fényképes okmányok igénylését. Helyben készül fotó és ujjlenyomat is, hogy a személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, a forgalmi engedély törzskönyve mielőbb az új hivatalos névre szóljon, ha vállalja a pár az okmánykiállítást.

Később válnak

A házasságkötések magas száma mit sem ér, ha a frigyek arányával együtt a válások száma is növek- szik. Ha a válási statisztikákat nézzük, azt fogjuk látni, hogy az ezer lakosra eső válások száma a hatvanas évektől 2017-ig stabilan 2 fölött maradt és ’85-’87-ben tetőzött 2,8-en. 2017-ben ereszkedett a szám először 2 alá, ám 2021-ben újra megközelítette azt 1,9-del. Ami jó hír, hogy még a válással végződő házasságok életideje is a nyolcvanas évek óta folyamatosan nő: akkor még csak alig több mint 10 évig tartottak ki a párok egymás mellett, ma már átlag 14 évig.