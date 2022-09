- Néhány lelkes szülő keresett meg engem azzal, hogy jó lenne egy pumpa vagy más néven bringa-pályát építeni a gyerekeknek hiszen ez sport, kikapcsolódási tevékenység egyre elterjedtebb a körükben. A pályázati lehetőség és a képviselő testület egybehangzó igene is támogatta a projektet. Elkészült a pálya, amit már egy ideje birtokba vehettek a gyerekek, azonban az átadóra csak most tudtunk sort keríteni. A teljességhez még a parkosítás, füvesítés és néhány pad, szemetes még hiányzik, amiket rövid időn belül igyekszünk pótolni - mondta el az átadó ünnepségen Szabó Zsolt, Abda polgármestere, aki a felelősségteljes használatra és az egymásra figyelés fontosságára is felhívta a pályát használók figyelmét.

A létesítményt Varga Balázs plébános áldotta meg, majd a biciklivel és rollerrel érkező fiatalok próbálták ki pumpapályát.

Az ünnepséget egy különleges kerékpárshow zárta, ugyanis ellátogatott az átadóra a méltán híres Trial Show Hungary csapatának néhány tagja és egy parkour-ös barátjuk is. Az extrém sportcsapat lélegzetelállító trükkökkel kápráztatta el a nézőket, a legbátrabbakon még át is ugrottak, ugrattak a győri sportolók.