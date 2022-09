Az iskolavezetéssel egyeztetve és a Festék Bázis Zrt támogatásával sikerült megvalósítani az ötleteket. Festettek ugróiskolát, és egyéb érdekes játékokat is a gyerekeknek, valamint felújították a padokat is. Koroncón aktívan igyekeznek minden évben valamit szépíteni, újítani faluban és az iskolában is egyaránt.