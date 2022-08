Mint egy erős szárnyú madár, úgy teremt egyensúlyt a Művészeti Kar a műszaki tudományok terén élen járó Széchenyi István Egyetemen.

„A művészeti képzés igazán támogató közegre talált a Széchenyin. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy emlékezetem szerint dr. Szekeres Tamás, az intézmény korábbi rektora, minden koncertünkön tiszteletét tette kedves feleségével és barátaikkal” – fejtette ki a kétezres évekre elejére emlékezve dr. Ruppert István, a Művészeti Kar korábbi dékánja.

Hozzátette: 2006-os kinevezésekor igazán értékes szellemiségű intézmény irányítását vehette át. „Mindez Gábor Józsefnek köszönhető, aki fantasztikus zenészkolléga és kiváló ember” –emlékezett dr. Ruppert István, aki a podcastban személyes történeteket is megosztott a hallgatókkal. Elmesélte például, hogy mérnökmúltjának köszönhetően egy külföldi koncertjén számára nem okozott gondot, hogy hibás orgonáját saját maga javítsa meg.

Az Alumni Talk legújabb epizódja ide kattintva hallgatható meg.

A Művészeti Kart és jogelődjét mindig is áthatotta a családias légkör, amiben az orgonaművész dékán így foglalta össze ars poeticáját: „Egy olyan intézményt szerettem volna vezetni, ahová mindenki jókedvűen jön reggel, és fáradtan, de ugyanolyan jókedvűen megy haza. Boldog vagyok, hogy ez sikerült”.

Tóth Anita 2012-ben végzett a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetében, mint trombita előadóművész. Jelenleg a Győri Filharmonikus Zenekar tagja. Amint azt elmesélte, több családtagja szíve is a zenéért dobog. Édesanyjával és nővérével a mai napig együtt játszanak az oroszlányi fúvószenekarban.

Az Alumni Talk podcastban amerikai ösztöndíjáról is mesélt, amelynek köszönhetően kijutott a Bard College-ra, és az intézmény zenekarával több neves New York-i koncertteremben is fellépett. Egyik hangverseny alkalmával a Carnegie Hall –ban rövid előadást tartott az egyik játszott darabról, amire nagyon büszke.

Mint mondja, értékes diplomát kapott alma materétől, amelyre igazán büszke lehet.

Ezt is érdemes tudni Művészeti Karról

A Széchenyi István Egyetemen a szerteágazó művészeti képzés két területe található meg, az előadóművészet és a képzőművészet. Az intézményben a hagyományos zenekari- és kamaramuzsikus, valamint zeneiskolai tanári képzés mellett az építőművészet, a design-, a formatervezés és a tervezőgrafika iránt érdeklődők számára kínálnak BA és MA szintű képzéseket. Nemzetközi hírű művésztanárok, tapasztalt oktatók és fiatal tehetségek vezetésével a művészeti szakokon folyó oktatás egyszerre több vetületében képviseli mindazt, amit a művészet ma a világban megtestesít.