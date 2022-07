A júliusi hétvége programja elsősorban a hazai gyártású vontatójárművekre fókuszál, eddig nem látott típusok is megjelennek majd, például ABbmot, MDamot és BVmot. Idén is forgalomba áll a legendás 424-es gőzmozdony, egy különleges nyolcvanas évek elejére jellemző összeállítású Tekergő expresszvonat élén, melyben közlekedő nosztalgia étkezőkocsiban az Utasellátó különleges retró kínálatát ismét kipróbálhatják az utasok. Visszatérnek a méltán népszerű Púpos mozdonyok is, melyek közül egyszerre három is dolgozik majd menetrendszerinti vonat élén, de a MÁV-HÉV BoBo-i is újra munkába állnak. A Csörgők szerelmeseit pedig egy dupla meglepetés várja.

Balatonfüred – Tapolca

A Balaton északi partjának ikonikus vasútvonalán idén is számos személy-, expressz- és InterCity vonat indul korabeli közlekedést idéző retró szerelvénnyel. Szolgálatba áll ismét a méltán népszerű 424,247-es gőzmozdony, amely ezúttal egy különleges ‘80-as évek elejét idéző gyorsvonattal közlekedik a 1972/1973 számú vonatokon. Az összeállítást képezi majd egy első és egy másodosztályú bautzeni kocsi (A 19-80 és B 20-80), kettő faburkolatos poznani Bo (20-37), egy magyar gyártású By (20-17), valamint egy BDbh (82-28) kocsi. Az 1. osztályú kocsi Balatonfüredtől Tapolca felé menet közvetlenül a gőzmozdony mögött közlekedik, utasaink innen élvezhetik legközelebbről a gőzös látványát. Emellett a jegyár egy választható utasellátós üdvözlő finomságot is tartalmaz.

Ugyanezt a szerelvényt vasárnap az M61,019-es NOHAB továbbítja. Korábbi retró hétvégéken nem látott típusként megjelenik a MÁV Rail Tours 610-es pályaszámú ABbmot motorkocsija, amely egy korban hozzáillő kék Bhv 20-07-es és egy BDbh 82-28-as kocsit vontat majd a helyi személyvonatokon. A hétvégén két hagyományos M41-es Csörgő is közlekedik, szombaton szinkronüzemben egy Kék Hullám InterCity élén, míg vasárnap egy 3 vékonycsíkos Bd 20-37-es kocsiból álló személyvonatot továbbít az egyik. A Ganz járművek sora itt természetesen nem ér véget, dupla Púpos által vontatott olajzöld szerelvény is jár majd a vonalon. Visszatérnek a MÁV-HÉV BoBo mozdonyai is, a záhonyi Tekergő expresszvonatokon dolgoznak mindkét nap. Korábbi rendezvényekről jól ismert típusok is beállnak a forgalomba, például a „bajszos” Szergejek, valamint a retró Bzmot.

Keszthely – Tapolca – Szombathely

Az idei balatoni retró hétvégék egyik legjelentősebb újdonsága, hogy kiemelt szerepet kap a Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk (26-os számú) vasútvonal is. A vonalon régen látott típusok: M40-es Púpos mozdonyok és a piros MDamot jelenik meg. A korhű szerelvények közül a MÁV Rail Tours 3017-es pályaszámú MDamot mozdonya kettő vékonycsíkos Bd 20-37 kocsit továbbít majd a Keszthely és Tapolca között közlekedő személyvonatokon. A vonalat azonban a Púposok fogják uralni, egyszerre három is itt fog dolgozni. A MÁV Rail Tours két zöld Púposa, az M40,219-es és M40,114-es együttesen továbbítanak Szombathely felől egy retró olajzöld kocsikból kiállított gyorsvonatot mindkét nap. A vonat összeállítását képezi, három Bhv 20-07-es kocsi, továbbá a Ddb 92-05 104 pályaszámú olajzöld „nagypakli” is. Szintén egy Szombathely felől érkező gyorsvonat élén lesz látható a 224-es pályaszámú Púpos, amely két, a pályafutása vége felé közeledő magyar gyártású termes Bp 29-05-ös kocsit és egy BDbh 82-28-as kerékpárszállító kocsit vontat.

Samu

A retró hétvégén először jut szerephez a dél-balatoni vasútvonal is a BVmot, „Samu” motorvonat, a Balaton déli partján közlekedik retró Zala InterCity vonatként Keszthelyre, megidézve a 90-es éveket. A vonat szombat reggel indul Budapestről, majd a 26 évvel ezelőtt megszokott megállási rend szerint megáll Kelenföldön, Siófokon és Fonyódon, ezek után megérkezik Keszthelyre, ahol átszállási lehetőség nyílik a Tapolca felé közlekedő dupla Púposos, retró olajzöld szerelvénnyel közlekedő személyvonatra.

Emellett a motorvonat visszatér egyik első felhasználási területére, a szegedi vonalra is, Balatonszentgyörgyről, menetrend szerinti Aranyhíd Expresszvonatként közlekedik Kiskunfélegyházáig. (Pályakarbantartási munkálatok miatt, Kiskunfélegyháza és Szeged között pótlóbuszok szállítják az utasokat.) Vasárnap reggel, az előző nap bejárt útvonalon visszatér a legendás szerelvény a Balatonra. A hétvége zárásaként, Keszthelyről a Déli pályaudvarra közlekedik ismét Zala InterCityként.

Javasolt a hétvégére Balaton24 vagy Balaton72 napijegyek váltása, melyekkel a Balaton partja mentén korlátlanul lehet utazni a vonatokon, illetve több, a tó körül közlekedő Volánbusz-járaton is! További információk: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/balatoni-napijegyek-balaton24-es-balaton72

A retró hétvégével kapcsolatban a vasúttársaság honlapján érhető el minden fontos információ: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/idoutazas-marpedig-lehetseges-retro-vonatokkal