– Mindez oda nyúlik vissza, hogy az emberek külföldi nyaralásaik alkalmával beleszerettek a mediterrán országok különös világába és virágaiba. Fényképezték ezeket a gyönyörű növényeket, és közben befészkelte magát a gondolat, „milyen jó volna otthonra is egy ilyen”. Időközben nagyon sok medencés kertet alakítottak ki, kedveltté vált a mediterrán kertépítészet, mindehhez pedig mediterrán növények illenek, melyeket egyébként közterületekre is előszeretettel ültetnek – véli a szakember. – A ’60–70-es években már lehetett itthon is találkozni citromfával, mert sokan elültették a boltban vásárolt citrom magját, azt nevelgették. Az ügyesebbek oltani is tudtak, így hamarabb termővé váltak a fák. Ezeket a növényeket nyáron kitették a szabadba, télen bevitték a nappaliba vagy a verandára. Meglátásom szerint főként az elmúlt öt évben lett jellemző, hogy a növényeket nemcsak „táskában hordták be” külföldről, hanem a kertészetekben is megjelentek, ezt pedig az tette lehetővé, hogy az elmúlt években annyit változott a klímánk, hogy takarással vagy részleges takarás mellett ezek a növények nálunk is képesek áttelelni a szabadban. Míg egy olajfa –5, –10 fokot is elvisel, addig a citrusfák ennél egy kicsit érzékenyebbek. Gyakorlatilag ezek a növények a manapság gyakran tapasztalt forró nyarak miatt érzik jól magukat nálunk is – állapította meg a szakember.

Nagykutasi Viktor , kertész-szakíró. Fotó: Huszár Gábor

– Mindent lehet már kapni a kertészetekben. Mit tanácsolna azoknak, akik vásárolni szeretnének?

– Kicsiben, egy-két kisebb értékű növénnyel érdemes elkezdeni és utána választani nagyobbat. Egy vastagabb törzsű, nagyobb olajfát télen takarni kell. Nem a pálma kényes, hanem a csúcsi része, ahol jön a hajtás. Ha meg tudjuk akadályozni, hogy a hajtásba víz jusson, akkor gyakorlatilag bármelyik pálmaféle akár mínusz 10–11 fokot is elvisel – javasolja Nagykutasi Viktor.

– Ezeknek a növényeknek a gondozásához nem árt egy kis tudás, hiszen ezek az ismeretek nem hagyományozódtak apáról fiúra az évek során, talán majd ezután. Éppen ezért jött az ötlet, hogy Mediterrán Mámor névvel szervezzünk kiállítást és vásárt Öttevényen, az elmúlt hónapban szervezett nagy sikerű bonszai- és kaktuszkiállítás és -vásár után. A július 9–10-én 9-től 21 óráig tartó eseményen mediterrán növényekkel és örökzöldekkel, évelő növényekkel, valamint a kísérőknek borkóstolási lehetőséggel, s hozzá sajttálakkal készülünk a mediterrán hangulat jegyében, a gyermekeket pedig házi szörppel és kültéri játékokkal várjuk, s természetesen a már megszokott ingyenes szaktanácsadás is elérhető lesz az érdeklődők számára.

– Nemcsak citrusokat és pálmaféléket lehet majd látni, hanem olyan mediterrán növények is lesznek, amelyek az olasz kertekből kerültek be a mi kertjeinkbe. Ezek az úgynevezett formanövények. Azt is meg szeretnénk mutatni a rendezvény alatt, hogy mivel tudjuk kiváltani az egyre jobban pusztuló tujákat. Helyettük javaslunk más növényeket, például a korallberkenyét, örökzöld babért, amely már a XVII–XVIII. században a magyar kastélykertekben is jelen volt, sőt, rengeteg magyar nemesítésű változata is van. Mindemellett lesznek citrusfélék, olajfák kisebb méretben, amikkel lehet otthon is próbálkozni.