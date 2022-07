Az Alpokalja–Fertő-táj Vidékfejlesztési Egyesület Nyitott porták rendezvényén lesz sajt- és borkóstoló a fertőbozi Vincellér Pincészetben, sörfőzde-látogatás és sörkóstoló a Szentkői- és Krois-kisüzemekben.

A gyermekeket állatsimogatás várja Som Emi kecskefarmján, papírszínház a Rozália Vendégházban, valamint Edó és Renka műhelyében, ahol szörpöket, lekvárokat és chutney-t is lehet majd ízlelni. Sopronban a One Eleven kávépörkölő kisüzem várja a különleges kávék szerelmeseit, de a soproni Tourinform elől indulnak kerékpáros vezetett portatúrák is a harkai Fröccsterasz irányába.

Fertőrákoson, a Szitakötő Panzióban lesz az Alpokalja Sajt és a Jandl Pincészet borainak kóstolója. A gyerekeket bocisimogató és népi játszótér várja. A Horváth Ház Panzió – Noah Étterem sült malacos és kézműves sörös bajor napot tart, a Madárlátta Vendégházban pedig Luka Enikő pincészete borkóstolóval vár. Az eseményen kerékpáros és lovas portatúrákat is szerveznek, melyek során a résztvevők túravezetői kísérettel járhatják körbe az egyes helyszíneket és programokat.

– Ezen a napon vendégeink a működő pálinkafőző mellett nyerhetnek betekintést mindennapjainkba, és természetesen kóstolásra is lehetőség lesz – mondta el Berényi Károly, a hegykői 1Csepp Pálinka cseppmestere. Bővebb információk az egyesület honlapján olvashatók.