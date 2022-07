Patrik édesapja, Selyem Attila küldte el szerkesztőségünknek a nagy fogást megörökítő fotót. Patrikot négyéves korában vitték ki először a vízpartra horgászni. Nagyon megtetszett neki, mára pedig az élete része lett, és töretlen a lelkesedése. Patrik sokszor mondja: ha nem kellene iskolába járnia, akkor már kiköltözött volna egy vízpartra. Pecázásai során rengeteg barátot szerzett, szinte az ország minden szegletében horgászott már. Többször járt a móri horgásztónál, örömmel horgászik a Balatonon, de Szlovákiában is pecázott már a fiatal horgász.

Patrik a bojlis horgászatot kedveli, ezért elsősorban pontyra és amurra hajt. Egyesületi tag a Csorna és Vidéke Horgász Egyesületnél, itt ta- nulta meg az alapokat. Emellett YouTube-videókat tanulmányozott, a horogkötést is az interneten, saját maga tanulta meg. Ragadozó halra is horgászott, nemrég a rábatamási horgásztavon egy süllőt sikerült a szákba terelnie. Ami a móri horgásztónál történt, arra pedig soha nem gondolt volna.

Bojlival fogta élete halát

– Egy óriási kapásom volt. El is indult a hal jobbra, nehezen lehetett kordában tartani. Aztán kicsit megnyugodott, de körülbelül 45 percet kellett fárasztanom. A súlya meghaladta a 28 kilogrammot. Ez volt életem fogása. Ekkora halat sosem fogtam még, nagyon büszke vagyok erre különleges és szép tőpontyra – fogalmazott lapunknak Selyem Patrik.

Hozzátette: a bojlis horgászat nem egyszerű, rengeteget kell tanulni. – Folyamatosan figyelem a vizet, keresem a lehetőségeket. Nem mindegy, milyen mélyre tesszük le a szereléket, és az sem, hogy éppen milyen bojlit használunk. Az én kedvenceim a tintahalas, gyümölcsös, csilis bojlik.

Édesapja is nagyon büszke a fiatal horgászra. Büszkén meséli, hogy fia korábban fogott már egy húsz kilogramm feletti pontyot is. – Két fiam van. Az egyik thai bokszol, a másik horgászni akar. Minden támogatást megadok számukra. A horgászat sem egy olcsó sport, természetesen mindenben segítem őt. Az álma az, hogy profi horgász legyen, ahol csak tudok, segítek neki, hogy azzá váljon – mondta el lapunknak Selyem Attila.

Patrik beszélgetésünk idején is épp egy horgásztáborban van. Folyamatosan tanul és fejlődik. – Horgászunk egész nap. Ez a legjobb az egészben. Természetesen azért tanulunk is: a kötési módszereket és az elméleti részt. Sok energiát fektetek a horgászatba, nagyon szeretném, hogy egyszer profi legyek. Sokat kell küzdeni érte, de megteszek mindent, hogy elérjem a céljaimat – tette hozzá a fiatalember.

Szép halak, jó sztorik

