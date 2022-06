Ahogy arról a Kisalföld is beszámolt, március utolsó napjaiban jelentették be, hogy a tervek szerint augusztus végén Aldi üzlet nyílik az ETO Parkban. A tervek szerint ez az első lépés az évek óta szellemplázaként működő létesítmény újjáélesztéséhez. A bejelentést követően napokon belül szárnyra kapott a hír, miszerint a vasárnapi piacnak költöznie kell. Ezt Zsolnai Antal, a piacot üzemeltető cég ügyvezetője meg is erősítette. Alig több mint két hónappal később pedig már új helyen, az Audi-aréna parkolójába várják az árusokat és a vásárlókat, nézelődőket.

– Hogyan esett a választás erre a helyszínre?

– Amikor elkezdtük az új helyszínt keresni, azzal szembesültünk, hogy a városban ezenkívül nincs is más, hasonló nagyságú terület. Sokan kérdeztek bennünket, hogy miért pont ide kerül, de jobbat senki sem tudott ajánlani.

A legelső és legfontosabb lépés a mosdók kialakítása volt. Fotó: Rákóczy Ádám

Forrás: Rákóczy Ádám

– Hosszú távra rendezkednek be?

– Remélhetőleg igen. Most öt évre kötöttünk bérleti szerződést a területre, de bízunk benne, hogy fennmarad az eddigi érdeklődés a piac iránt, és lehetőségünk lesz ezt meghosszabbítani.

– Ez a parkoló azért sokban eltér a korábbi helyszíntől.

– Az szerencsés helyszín volt, hiszen minden adott volt ahhoz, hogy mind a vásározók, mind a vásárlók kulturált körülmények között piacozhassanak. Az eladók aszfaltozott területen pakolhatták ki a portékáikat, voltak parkolók, vendégparkolók, mosdók. Az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy közel hasonló színvonalat tudjunk biztosítani. A legelső lépés a szociális helyiségek kialakítása volt, ehhez a területre kellett vezetni a vizet, egyéb közműveket. El kell egyengetni a talajt, hogy csapadékos időben ne legyenek tócsák a területen. Jelenleg a murva szétterítésén dolgoznak. A vasárnapi nyitásra a korlátokat is rendbe rakjuk.

A hét közepén még javában dolgoztak, hogy a nyitásra minden elkészüljön. Fotó: Rákóczy Ádám

Forrás: Rákóczy Ádám

– Ahogy halljuk, olvassuk, az új területtel kapcsolatban sokan a parkolóhelyek és a megközelíthetőség miatt aggódnak.

– Nagyjából ugyanannyi parkolóhely áll majd a piac látogatóinak rendelkezésére, mint eddig. Közvetlenül a piaccal szemben van aszfaltozott parkoló, valamint az Audi-aréna mögötti vendégparkolót is használhatják a látogatók. Emellett a 8 és 8Y busszal érkezők közvetlenül az aréna előtt tudnak leszállni, de az ETO Parktól is csak néhány percet kell sétálniuk azoknak, akik tömegközlekedéssel érkeznek. A kerékpárosoknak jó hír, hogy ők közvetlenül a terület mellett elhaladó kerékpárútról tudnak bekanyarodni a piacra. Mivel a vevőparkoló az út túloldalán van, a gyalogosok biztonsága érdekében a piac idejére – ami továbbra is vasárnaponként 6–13 óra – lezárják a Tóth László utcát az autósforgalom elől. Ebben az időszakban csak a buszok hajthatnak itt keresztül.

– Ugyanannyi eladóval találkozhatnak itt is a vásárlók?

– Összehasonlítva, a két terület nagyjából megegyezik mind alapterületre, mind a befogadószámot tekintve. Itt is lesz helye mindenkinek, aki a korábbi területen árult. Elmondhatom, hogy minden árus jelezte, itt is igényt tart a helyre.

Az Aréna Piacon ugyanakkora területen kapnak helyet a piacosok, mint az ETO Parkban – mondta el Zsolnai Antal ügyvezető. Fotó: Rákóczy Ádám

– Ezek szerint csak a helyszín változik?

– Az új helyen új néven folytatjuk. Mostantól Aréna Piac néven találnak meg bennünket azok, akik a Facebookon keresik a piaccal kapcsolatos legfrissebb híreket, információkat.