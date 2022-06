– Ha nem sikerül egy csöppséget megmenteni, egy kicsit belehalunk mi is – vallja Kelemen Orsolya, a Menedék Állatvédő Alapítvány önkéntese, aki évente több tíz kiscicát gondoz otthonában. Mint mondja, sajnos egyre több az elhagyott, sőt eldobott kismacska, amelyeknek hajszálon múlik az élete. A picik etetésére önkénteseket keres az alapítvány.

Bár csak a kiscicaszezon elején járunk, de máris özönlenek a bejelentések, segítségkérések. Elárvult, talált, akár újszülött cicakölykök szorulnak segítségre, számukra élet-halál kérdése a gyors és rendszeres ellátás. Ezért folyamatosan szükségünk van olyan állatbarátokra, akik önállóan enni még nem tudó apróságok gondozását vállalnák. Ehhez a felszerelést, tápszert, eledelt biztosítjuk!

– tette közzé a napokban felhívását a Menedék Állatvédő Alapítvány. A tapasztalatokról érdeklődtünk Kelemen Orsolyánál, az alapítvány önkéntesénél.

Több kiscicával osztja meg hálószobáját

Kelemen Orsolya máriakálnoki otthona igazán cicabarát: négy mentett felnőtt macska rajongja körül vendéglátónkat, amíg a kicsikhez kísér. Ők ketrecekben elkülönítve, kíváncsian nézegetik a látogatókat. Orsi hálószobáját osztja meg a néhány napos, pár hetes korú apróságokkal. Az éjszakák sem könnyűek: Cirmost, Bogyót, Csöpit, Zsoltikát és Bodzát akár két-három óránként etetni kell, figyelni légzésüket, hiszen egy óvatlan pillanat is tragédiához vezethet.

– Mekkora gond, hogy elhagyott kiscicákat találtok? – érdeklődtünk.

– Óriási gond. Sokszor rossz állapotban érkeznek a csöppségek, betegen, kiszáradva. Mivel nincs menhelyünk és ideiglenes befogadó is kevés van, ezért az elhelyezésük is nagy probléma, mert elkülönítve kell őket tartanunk. Többségében saját kertben talált, elhagyott kiscicák miatt hívnak minket, de sajnos gyakori, hogy egyszerűen kidobják a nem­kívánatos szaporulatot, akár a pusztába, az út szélére vagy egyszerűen a szemétbe – avatott be vendéglátónk.

A Menedék Állatvédő Alapítvány önkéntese, Kelemen Orsolya több kiscicával osztja meg hálószobáját. Fotó: Kerekes István

Mint mondta, sajnos nemhogy csökkenne, inkább nő a magukra maradt kölykök száma. Amíg korábban jellemzően tavasszal és ősszel voltak inkább, mostanra már szinte egész évben folyamatosan születnek.

Segítik az ivartalanítást

Az ivartalanítás hiánya a probléma gyökere. A cicáknak egy kerítés ugyanis nem szab határt.

– Ha egy nőstény macska tavasszal ellik, lesz mondjuk három nőstény az alomban, ők őszre már ivarérettek. Éppen ezért az alapítvány segít az ivartalanítás költségeiben, illetve, ha szükség van rá, akár el is visszük az állatot, vagy a beavatkozás után hazavisszük. Továbbá ha valakinek nincs mondjuk hordozója, akkor adunk kölcsön – magyarázta Orsi.

Vadon Zsolt három és fél éve fogad be cicákat, akár évente negyvenről is gondoskodik. Most éppen két apróságot nevel otthonában, de neki is van több felnőtt cicája is. Fotó: Kerekes István

Lelkileg is megterhelő

– Kéthetes kor alatt 20, négy­hetes korig talán negyven százalék a túlélési arány, de hat-hét hetes korukig még mindig rezeg a léc – fejtette ki az állatvédő. Éppen ezért fontos, hogy megfelelő gondoskodást kapjanak az elárvult apróságok.

Eddig az alapítvány felhívására ketten jelentkeztek, akik szívesen segítenek a cicák cumiztatásában, nevelésében. Az egyiküknél most két kölyök van, amelyeket valószínűleg kidobtak, amikor 3–4 naposak lehettek.

– Nagyon megterhelő lelkileg. Ha nem sikerül egy csöppséget megmenteni, akkor egy kicsit belehalunk mi is. Egyik pillanatról a másikra szoktak összeomlani, és a haláltusájuk mindig fájdalmas és órákig eltart. Borzasztó! Ha viszont sikerül felnevelni és gazdásítani nyolchetes korukban, akkor is picit nehéz, hiszen hetekig gyermekünkként szeretgetjük, neveljük őket, gondoskodunk róluk, utána azért mindig marad egy kis hiányérzet bennünk – osztotta meg érzéseit Kelemen Orsolya.

Adományokat fogadnak

Adományként szívesen fogadnak speciális igényeknek megfelelő eledeleket, elsősorban Royal Canin Recovery konzervet. A jelentkezést a +36-70/365-8096-os telefonszámon vagy üzenetben várják.