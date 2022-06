A tető megtisztítása és javítása

Mielőtt a lemeztető festésbe belevághatnánk, kiemelten fontos azt megfelelően előkészítenünk az új festékréteg felviteléhez. Ehhez viszont először meg kell tisztítanunk a tetőt a különféle szennyeződésektől, majd pedig magától a régi festéktől és az esetlegesen jelenlévő rozsdától is. Továbbá érdemes alaposabban is megvizsgálnia a tetőt különféle sérülések után kutatva. Ha apróbb repedéseket vagy egyéb sérülést tapasztalunk, akkor azt ki kell javítani, mielőtt szóba jöhetne a festék. Ezt a csiszolás után némi gittel könnyedén megtehetjük.

A tető leöblítése

Az előbb felsorolt előzetes tisztításnak, amely a régi festékréteg és a rozsda eltávolítását előzi meg, nem kell túl átfogónak lennie. Ilyenkor csak az a cél, hogy a port, faleveleket és/vagy ágdarabokat lesöpörjük, hogy nekikezdhessünk a régi festék felszedésének. Azonban miután ez megtörtént és a rozsdát is eltávolítottuk, érdemes jó alaposan leöblíteni a tetőt, hogy teljesen tiszta felületet nyerjünk az új festék felviteléhez.

Alapozás

Az alapozást lemeztetők esetében mindig érdemes valamilyen rozsdamentesítővel kezdenünk – még akkor is, ha egyébként erre kerül majd külön alapozófesték. Ez segít egyfajta védőréteg kialakításában, amely megnöveli a tetőnk élettartamát. Továbbá maga a rozsdamentesítő az esztétikát illetően is sokat dob a tetőn – azaz szebben mutat majd utána a festék rajta. Ezután a választott festék típusától függően jöhet az alapozó réteg.

Festés

Amennyiben az alapozó festékréteget már felvittük az előbb említett módon a rozsdamentesítő után, úgy a száradást követően jöhet az általunk választott szín. Azonban az alapozó festés megkerülhető, ha olyan festéket választunk, amely 2 az 1-ben – azaz nem igényel alapozást. A festés gyakorlatilag bármilyen eszközzel kivitelezhető, tehát ecsettel, hengerrel vagy akár festékszóró pisztollyal is. Viszont bármit is használjunk, a kisebb hézagoknál érdemes elővenni az ecsetet, hogy megfelelően be tudjuk juttatni ezekbe is a festéket.

Milyen árakra számíthatunk?

A tetőfestés nem az a tipikus házimunka, amelyet bárki képes megfelelően kivitelezni. Magaslati munka révén eleve nem is éri meg megpróbálkozni vele azoknak, akik nem mozognak magabiztosan a tetőn. Továbbá mivel a ház azon felületéről beszélünk, amely legjobban ki van téve az időjárási viszonyoknak, így jobban valószínűleg jobban járunk, ha profi szakemberhez fordulunk segítségért. Ebben az esetben átlagosan 2500 forintos négyzetméternyi munkadíjjal érdemes számolnunk. Ehhez érdemes viszonyítanunk, ne hagyjuk tehát becsapni magunkat.