Hétfőn kezdődött meg az iskolatáskák és tanszerek gyűjtése a Szent Márton Házban, amellyel a kárpátaljai gyermekeket támogatják. A kezdeményezés péntekig tart, de már az első nap érkeztek szebbnél szebb táskák.

– Minden évben megszervezzük az akciót. Idén egy kicsit hamarabbi időpontra hirdettük meg, abban a reményben, hogy több felajánlás érkezik. Ezúttal is olyan tárgyi adományokat várunk, amik az iskolakezdéshez szükségesek, tehát iskolatáskákat, tornazsákokat és tanszereket: tolltartókat, íróeszközöket, iratgyűjtőket, gyurmát, írólapot, valamint tisztasági csomagot – részletezte Kovács-Jantek Viktória, a Szent Márton Ház munkatársa. Hozzátette, a felajánlások között örömmel fogadják a használt, de jó állapotú tárgyakat is.

Fotók: Máthé Daniella

A Szent Márton Ház a Határok Nélkül Alapítvánnyal karöltve több alkalommal szervezett már adománygyűjtést a háború kitörése óta. – Hatalmas összefogásnak lehetünk a részesei. Egyrészt összesen tizenöt kisbusznyi adományt szállítottunk el a háborús helyzetben élők számára. Másrészt a szállításban is segítettek a helyiek – tudtuk meg Vigné Kovács Margittól, az alapítvány elnökétől. – A mostani akcióval reményeink szerint több száz gyereket tudunk segíteni. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy idén is sok táska érkezik, amelyekkel a soproni rászorulókat is támogathatjuk a kárpátaljaiak mellett. Ez esetben ruhákat és tartós élelmiszereket is adományozhatunk. A gyűjtött tárgyakat a jövő héten Nyíregyházára, a görögkatolikus karitászhoz szállítjuk, akikkel évek óta szoros együttműködésben állunk. Ők viszik tovább Csongorra és Munkácsra – fűzte hozzá.

A Szent Márton Házban folyamatosan várják a tartós élelmiszereket. – Havonta egyszer élelmiszercsomaggal támogatjuk azokat a soproni rászorulókat, akik a családsegítőnél regisztráltak – mondta el Kovács-Jantek Viktória.

Adományokat várnak

A felajánlásokat két helyszínen várják péntekig. A Magyar utca 19–21. szám alatt található Szent Márton Házba 9–12 óra között lehet vinni a tárgyi adományokat, szerdán pedig 15–18-ig. Lehetőség van a felajánlásokat az Orsolya-iskola Deák téri épületébe leadni 8-tól délután 4-ig.