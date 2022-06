– Az Audi-Dining Guide eredetileg egy étteremkalauz, amely 2018-ban jelent meg először úgy, hogy a legjobb cukrászdákat is tartalmazta – mondta Harrer-Abosi Beatrix, a Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda cégvezetője annak apropóján, hogy elnyerték A legjobb vidéki cukrászda címet, és természetesen ott vannak az országos top 10-ben is. – A toplistáról tudni kell, hogy a legjobb cukrászda szerepel az első helyen, a további része viszont nem rangsor, az üzletek betűrendben követik egymást. A kezdetektől ott voltunk a legjobbak között, de azt nem tudtuk, hogy pontosan hányadik helyen. A listát eddig a váci Mihályi Patisserie vezette, ők idén elnyerték a Best of the Best díjat, így nagyon örülünk, hogy mi állunk a vidéki top 7-es lista élén – tette hozzá.

– Sok jó cukrászda van Magyarországon, úgy gondolom, mi abban vagyunk kiemelkedőek, hogy nemcsak süteményeket kínálunk a vendégeinknek, hanem csokoládét is készítünk, méghozzá a legjobb minőségű kakaóbabból. Odafigyelünk az alapanyagok kiválasztására, származási helyére és feldolgozására. A gyártás során felhasznált összetevők csak nemes ültetvényekről származhatnak – beszélt üzleti filozófiájukról Harrer-Abosi Beatrix. Ezeket a csokoládékat, amelyek számos nemzetközi versenyről hozták el a legmagasabb díjakat, a családfő, Karl Harrer készíti nagy szakmai tudással, szenvedéllyel, elkötelezettséggel és több évtizedes tapasztalattal.

– Minden pozitív visszajelzés, szakmai díj, így az étteremkalauzé is, fontos, mert jelzi, hogy jó úton haladunk. Mégis arra vagyunk a legbüszkébbek, amikor egy vendégünktől kapunk elismerést – mondta végezetül Beatrix, akitől azt is megtudtuk, ismét izgatott a csapat, mert a jövő héten lesz az eredményhirdetése annak a nagy nemzetközi versenynek, amire ők is küldtek be kakaóbabból készített csokitáblákat.

Top 7 vidéki cukrászda 2022-ben - Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda (Sopron); Bergmann Cukrászdák (Balatonfüred); Desszertem (Miskolc); Le Téne Desszertműhely & Kávéház (Badacsony); Mónisüti (Gyenesdiás); Nour – Art of Desserts (Budaörs); Sakura Cukrászda (Nagymaros). A kiadvány idén egy új minősítést is bevezetett. Azokat a helyeket, amelyek minimum három alkalommal az év legjobb teljesítményét érték el a Dining Guide Hungarian Pastry Shop Best of the Best díjjal jutalmazza.