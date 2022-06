Saját gyártású műholdpanelt építenek, ami hamarosan a világűrben működik majd, és közben folyamatosan fejlesztik műholdkövető állomásukat is az intézmény falain belül.

A csapat két tagjával, Pataki Péterrel és Fábián Anna Gertrúddal beszélgettünk.

A SZE-SAT szekció főhadiszállása az egyetem nyolcadik emeletén található. Megannyi műszer, elektronika, mérőeszköz, a tetőtérből kilépve kisebb-nagyobb méretben antennák nézik Győrt. A csapat 2018-ban alakult, diákok kezdeményezésére.

Tévéműsor műholddal

– Egyszerű projektként jött létre, aztán mára kinőtte magát. A tanszék és az egyetem is meglátta benne a lehetőséget. Többtucatnyi hallgató tölti már nálunk a szabadidejét, kutatásokat, fejlesztéseket végez – mondta el lapunknak Pataki Péter, aki nemrég szerzett villamosmérnöki diplomát az intézményben. Sugároztak már amatőr televízió-műsort műhold segítségével, de végeztek számtalan kutatást is, például rádióhullámokkal megmérték a Föld–Hold távolságot. Ma már oda jutottak, hogy a Hold segítségével kommunikálnak más országokkal. – Rádióhullámokkal célzunk az égen lévő Holdra, amiről az visszaverődik, és ily módon olyan helyszínekkel, külföldi országokkal tudunk kommunikálni, akik messze találhatóak tőlünk. Üzentünk már Oroszországba, de beszéltünk ausztrálokkal is. Jelenleg egy műholdpanelt fejlesztünk, ami hamarosan megérkezik a világűrbe – fogalmazott.

A világűrt megjárt pilótakeksz.

Ballonkísérletek

Nem ez az egyetlen dolog azonban ami felkerül tőlük a világűrbe. A csapat tagjai azt mondják, egyre inkább fejlődnek az űrtevékenységek, ez annak is betudható, hogy gombamód szaporodnak a műholdak hazánkban is. Az utóbbi időben magaslégköri ballonkísérleteket is végeztek, tavaly például öt ballont engedtek el az egyetem tetejéről, és követték útjukat, adatokat, információkat, mérési eredményeket gyűjtöttek. Ezek természetesen visszahullanak a Földre, közel egymáshoz. Mosonmagyar- óvár környékén találták meg és gyűjtötték be őket, oda estek le a széljárás miatt. Fábián Anna Gertrúd örömmel mesél, és mutatja azt a becsomagolt pilótakekszet, ami bizony megjárta már a világűrt. Az eset tavaly történt, a távközlés világnapján, amikor hasonló ballont engedtek el, amibe egy pilótakekszet is elrejtettek. – Harminckét kilométer magasra szállt fel, ahol körülbelül mínusz hetven Celsius- fok van. A ballont hungarocell védőburok öleli át, aminek alkalmazási lehetőségét is mi kísérleteztük ki és vizsgáltuk meg, hogy kiállja a magasság viszontagságait. A pilótakeksz túlélte, be is csomagoltuk, és büszkén meséljük, hogy megjárta a világűrt is – meséli mosolyogva Anna. Anna és Péter szerint a csapat működését az önkéntesség viszi előre. Vannak tagjaik az intézmény más szakjairól is, jár hozzájuk közgazdász és jogász is. Hónapról hónapra csatlakoznak újabb diákok, a meglévők pedig szem előtt tartják azt is, hogy gondoskodjanak a fiatalok neveléséről és az utánpótlásról. A jövőt tudatosan építik, és szeretnének sok szép sikert elérni.

Az egyetem tetőrésze nem mindennapi látvánnyal csalogatja az egyetemistákat. Felvételünkön Fábián Anna Gertrúd és Pataki Péter. Fotó: Cs. B.

Forrás: Csapó Balázs

Egy csapat, sok cél

Egy saját műhold fejlesztése nagy és nemes cél. Szeretnénk egyszer, hogy Győr is azok közé a városok közé tar- tozzon, akik küldtek fel önálló eszközt az űrbe. Tagjainknak különböző céljaik vannak, van, aki antenna-vevőfejeket akar gyártani a jövőben. Az a szép ebben, hogy nem csak egy cél van a csapaton belül – mondta el lapunknak Pataki Péter. Anna hozzátette: fontos, hogy az eddigi tevékenységeinket is megőrizzük, és nagy figyelmet fordítsunk az utánpótlás képzésére. A csapat fejlődik, és nem hiányozhatnak rendezvényekről sem, ahol gyakran bemutatják érdeklődési körüket. Az egyetem éppen felújításon áteső tetőrésze nem mindennapi látvánnyal csalogatja az egyetemistákat, akik először nem is a városházát pillantják meg, hanem a tetőt borító, égbe nyúló, méretes antennákat.