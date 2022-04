2019-ben szervezték meg utoljára a mosonmagyaróvári sportcsarnokban a Mosonshow makettkiállítást és versenyt. A koronavírusjárvány után újból szép számmal gyűltek össze a miniatűr repülők, harci- és polgári járművek, hajók szerelmesei a Lajta-parti városban, ahová az egész világról érkeztek versenyzők.

– A Covid-járványnak pozitív hatásai is voltak: az elmúlt időszakban több idő jutott az alkotásra, ugyanakkor mostanra sokan ki is éheztek arra, hogy megmutassák, miket készítettek. Azt tapasztaltuk, hogy sok versenyző nem csak egy munkával érkezett a megmérettetésre, hanem akár több kategóriában is szerencsét próbáltak – tudtuk meg Egresi Andrástól, a Mosonmagyaróvári Makettező Klub elnökétől.

Mint elmondta, a klub idén is sok segítséget kapott a szervezésben: részben a Flesch Nonprofit Kft.-től, részben az összetartó magyarországi makettező közösségtől, hiszen Pécstől Budapesten keresztül Debrecenig érkeztek segítők. Hatalmas munka, óriási szervezés áll Európa egyik legnagyobb makettversenye mögött.