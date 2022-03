– Már akkor megtetszett a Győri Nemzeti Színház minden zegzuga, amikor Olt Tamás csapatába kerültem a Dráma a Szalonban Programon. Jól éreztem magam, könnyen tudtam azonosulni a darabbal és azzal a szereppel, amit az író-rendező úr írt. A világjáró Roxy kutyáról szóló előadást két nap alatt színpadra állítanunk gyors munka volt, de úgy éltem meg, mintha egy hét lett volna. Segítőkészek voltak már akkor is a kollégák. A hangulat a társulatban családias, baráti volt, úgy éreztem, mintha régről és nem csak két napja ismernénk egymást – emlékezett vissza Juhász Jázmin, aki harmadéves színészhallgató a Kaposvári-egyetemen.

Győrben debütált

– Korábban nem voltak nyilvános előadásaink, csak vizsgadarabokban játszottam. Az első igazi nagy színpadra lépésem Győrben esett meg velem. Talán ezért is kötődöm ennyire a teátrumhoz – tette hozzá. Juhász Jázmin szinte már rutinosnak mondható, ha azt vesszük, hogy néhány nap alatt kell egy karaktert megformálnia. Legutóbb a Szerelmes Shakespeare előadásban kellett hirtelen beugrania Viola szerepére.

– Öt napom volt arra, hogy betanuljam a Szerelmes Shakespeare Viola szerepét. Csütörtökön kaptam meg a szövegkönyvet és a rá következő keddi napon este már közönség előtt mutattuk be. És azóta már két alkalommal is láthatta a győri közönség – mondta. – Nem ismertem előtte a darabot és a szerepet sem. Amikor megkaptam az előadás videóanyagát és a szövegkönyvet, szembesültem azzal, mi is vár rám. Úgy éreztem, nagy falat, nem lesz egyszerű, de rögtön megszerettem. A mély víz ellenére a visszajelzésekből azt tapasztalom, sikerült megugrani, voltak olyan nézők, akiknek szinte fel sem tűnt, hogy más játssza Violát – folytatta Jázmin.

Egy testben két lélek

A romantikus vígjátékban nemcsak egy, hanem rögtön két karaktert is meg kellett formáznia, hiszen Viola a darabban van, hogy férfinak adja ki magát. – A legnehezebb talán az volt, hogy az előadás alatt tizenegyszer kellett gyorsan átöltöznöm, ami nem kevés begyakorlást igényel. Ráadásul kiderült, hogy egy ruha sem volt jó rám. Emiatt sokáig nem tudtam jelmezben próbálni, de élveztem, hogy Viola kettőssége miatt játszhattam a hangommal. A másik nagy kihívás számomra az volt, hogy egy olyan színésznő helyére kellett beugranom, akit jól ismer már a közönség és megszokták Viola szerepében. És mindezt öt nap alatt, mondanom sem kell, hogy még sosem volt ilyen nehéz feladatom – osztotta meg a Kisalfölddel.

– Hálás vagyok a Győri Nemzeti Színház munkatársainak, mert mindannyian segítőkészek voltak. A súgó napi szinten összemondta velem a szöveget, ahogyan a fő partnerem is. Egész álló nap a szövegkönyvet bújtam és gyakoroltam. Az előadás előtti napon az ügyelővel körbejártuk a színpadot, sok-sok segítséggel készültem fel az előadásra. Egyedül nem ment volna – vallotta be a fiatal tehetség. Juhász Jázmint legközelebb március 12-én láthatják a színpadon Viola szerepében.

Visszatérne városunkba

– Remélem, hogy az egyetem elvégzése után kapok lehetőséget Győrben és ismét együtt játszhatok a társulattal. Érdekel a filmezés és a kőszínház is, nyitott vagyok mindenre. A prózai darabokban mozgok otthonosabban. Mindig is az volt a vágyam, hogy prózai színésznő legyek. Az egyetemen elkezdtem énekelgetni és zongorázom is, de most úgy érzem, nem a zenés színház az én utam, de szívesen kipróbálnám magam benne – vetette előre Juhász Jázmin, akinek álomszerepei között szerepel a Gellérthegyi álmokból a lány, de szívesen eljátszaná a Liliomból Julit vagy a Kean – a színész vallomása című előadásból a nőt.