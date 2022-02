- A Líceumban töltött éveim alatt a tanáraim megtanították, hogyan kell tanulni, vagy utánakeresni annak, ami felkeltette az érdeklődésemet. A giminek elsősorban az iránymutatást köszönhetem - osztja meg érzéseit László Lóránd, aki 2009-től nyolc éven át volt a Berzsenyi-gimnázium diákja. László Lóránd érett elhatározással választott pályát és kitartóan halad céljai felé. Az ELTE-n eltöltött éveket most még "megfejelte" egy félévvel, amit a párizsi Sorbonne-n tölt.

- A nagyhírű francia intézménybe történt jelentkezésemnek volt egy praktikus és egy viccesnek mondható oldala. Mivel eredetileg februárban kaptam volna meg a diplomámat, inkább úgy döntöttem, hogy egy félévvel kitolom a tanulmányaimat, így szeptemberben állhatok munkába. Bevallom, először Toulouse-ban nézteki ki egyetemet , de amikor le kellett adni a jelentkezést, láttam, hogy az ELTE-nek van partnerintézményi kapcsolata a Sorbonne-nal. Már a leadási határidő utolsó utáni pillanatában voltam, de végül átírtam az egész jelentkezést. Néhány hét múlva pedig már tudtam: 2022 tavaszi félévét Párizsban töltöm. A Líceumban négy évig tanultam franciául, ez idő alatt meg is szerettem a nyelvet és a kultúrát. Emlékszem, az egyik órán tettem egy kissé talán nagyzoló megjegyzést, hogy én majd a Sorbonne-ra is eljutok egyszer... Nem gondoltam volna, hogy tényleg összejön - ismeri el Lóránd, aki már az első hetek nehézségein is túl van. Külföldi hallgatóként az előírt elvárásokat ugyan úgy teljesítenie kell, mint a francia hallgatóknak. A nyelvi felzárkóztató hét után az egyetem leghíresebb épületében tanul, amihez első nap térképet is kapott.

- Most már kezdek eligazodni az egyetemen és a városban is. Párizsban február végétől már itt a tavasz, ki lehet ülni a parkokba és gyönyörködni a tájban. A jó időnek köszönhetően már most a tavaszi kabátomban járom a várost, és a történelem-tanulással töltött hosszú nap után örömmel sétálok végig a Szajna partján egészen az Eiffel-toronyig, hiszen ezt a várost bármilyen napszakban érdemes megcsodálni - zárta Lóránd első élménybeszámolóját Párizsból.