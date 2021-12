Vági Kornél a győri Széchenyi-egyetemen végzett nemzetközi kapcsolatok szakon, és több mint húsz éve szurkol az AS Romának.

– Rengeteget jelent nekem a csapat, nyugodtan mondhatom, hogy második szerelem. Csakúgy, mint maga az olasz főváros. Amikor elkezdett érdekelni a klub, sok mindent elolvastam róla, rengeteg mérkőzést, archív felvételt néztem végig, valamint személyes élményeim is vannak szép számmal. Rajongóként olvasni szerettem volna egy mélyebb, tartalmasabb anyagot a Romáról, de meglepetésemre nem találtam semmit. Ekkor döntöttem úgy, ha nincs ilyen, hát írok egyet.



A szerző elmesélte, hogy 2015 nyarán vetődött fel benne az ötlet és elsőként a mellette ülő kolléganőjének mondta el, aki egy mosoly kíséretében legyintett rá. Ez azonban csak felbátorította Vági Kornélt.



– A kötet a Roma 2000-es évekbeli aranygenerációjáról szól, arról a legfényesebb időszakról, amelyet volt szerencsém végigélni – jegyezte meg a rajongó.



A könyv elkészülte után a szerző Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövetnek küldött egy példányt a kötetből, aki a hivatalos AS Roma Szurkolói Klub vezetőjén keresztül megkereste a szerzőt, megköszönte az igényes munkát és gratulált az értékes műhöz.



– A Romának Magyarországon nagyjából 5–6 ezer szurkolója van – folytatta Vági Kornél. – Több internetes csoportnak, Facebook-oldalnak tagja vagyok, a legnagyobb és legrégebbi csoport az asroma.hu, amelynek vezetője Pongrácz Gábor. Ő volt a könyvem lektora, valamint az ő hivatalos webshopjában rendelhető meg a „Második aranykor – Az AS Roma története a 2000-es években”. Emellett elindítottam a saját oldalamat is (A.S Roma History – A.S Roma könyvek magyarul), ahol főként történelmi érdekességeket posztolok.



A szerző rajongása valóban rendkívüli. Büszkén mesélte, hogy a csapat nagy ikonjától, Francesco Tottitól aláírt meze és két dedikált focikártyája, míg Luca Tonitól féltve őrzött kártyája van. Emellett nagy becsben tartja mérkőzésjegyeit, valamint Totti búcsúmeccsén a székekre helyezett egyedi táblák egyikét.

– A könyv borítóján szereplő „1. rész” felirat nem véletlen – jegyezte meg Vági Kornél. – Terveim szerint folytatnám a csapat gazdag történelmének bemutatását.