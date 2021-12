Talabér Ágnes több ezer darabot számláló gyűjteményéből. Abban pedig biztosak vagyunk, hogy nagyon sok szép emléket hívnak elő a szemlélőből a bemutatott tárgyak. A látogatók az év végéig újra átélhetik vagy megmutathatják gyerekeiknek a régi idők karácsonyainak hangulatát.

Az első saját fával kezdődött

Hét évvel ezelőtt költözött össze párjával Ágnes. A fiatal párnak nem volt mivel feldíszíteni karácsonyfáját. A férj családjától kaptak egy kezdőcsomagot, amelyben az újak mellett néhány régi díszt is találtak. Köztük olyanokat is, amelyek József nagymamájáé voltak. „Ahogy ezeket megláttam, rögtön minden emlékem előjött gyermekkorom karácsonyairól. Nekünk is ilyenek lógtak a fán, csak sajnos a mi családunkban az idők során ezek elvesztek vagy összetörtek” – meséli Ágnes.

A családi örökséget látva felébredt benne a régi karácsonyok hangulata, és magukkal ragadták az érzelmek. Elhatározta, hogy gyűjteni kezdi gyerekkora emlékeit – mesélte. A gyűjtőszenvedély egyébként sem áll távol a ma már kétgyerekes anyukától, gyerekkorában többek között szalvétákat gyűjtött, amiket – micsoda véletlen – egy régi szaloncukrosdobozban őrzött.

A szeretet ünnepéhez kapcsolódó tárgyakat egész évben keresi. Régiségvásárokra jár és rendszeresen vadászik kincsekre az online térben is. Aukciós oldalakon, a közösségi médiában keresi azokat a hirdetéseket, amelyekben a karácsonyhoz kapcsolódó tárgyakat kínálnak. Mivel a sérülékeny tárgyakat nem szívesen postázzák az eladók, nemegyszer több száz kilométert is utazik értük.

Törötten is őrizte

A gyűjtemény féltett darabjai azok, amelyek saját gyerekkorának emlékei. „Régi családi fényképeken láttam egy cica formájú díszt. Emlékszem rá, hogy amikor összetört, nem engedtem kidobni, annyira szerettem. Elmondhatatlan boldogságot éreztem, amikor egy ilyenre rátaláltam. Ma már öt különféle cicafej – köztük egy olyan, aminek teste is van – gazdagítja a gyűjteményt” – idézte fel Ágnes.

Csomagolók, füzérek és dobozok is jöttek

Miközben a díszeket kereste, folyamatosan kerültek a szeme elé az ünnep további kellékei: csomagolópapírok, fényfüzérek, szaloncukros- és desszertesdobozok, csokifüggelékek és még sok más. Ágnes ezeknek sem tudott ellenállni. A tárgyak skálája egyre bővült. A nagyjából kétezer darabos gyűjtemény legrégebbi példányait az 1900-as évek elején készítették. Nagy részük azonban a ’70–80-as évekből származik. Saját karácsonyfájukat azonban nem ezekkel díszítik fel. „A mi karácsonyfánk díszeit évről évre újabb üvegfigurákkal gyarapítjuk. Fontos, hogy minél változatosabb legyen.”

A mostani kiállítás megrendezésére a győrzámolyi önkormányzattól kapott lehetőséget. De nagy álma, hogy egy állandó tárlaton mutassa be gyűjteményét.

A kiállítás december 19-ig hétköznapokon 8–19 óra között, hétvégén 15–19 óráig látogatható. December 20–30. között mindennap 15–19 óráig tart nyitva (24–26. között zárva). A belépés díjtalan. Cím: Győrzámoly, Rákóczi út 45.Akik ellátogatnak Győrzámolyra, ízelítőt kaphatnak