Doma Anikó négy gyermeket nevel egyedül Győrben, egy Stadion utcai albérletben. Az édesanya Pécsett született, szinte minden rokona ott él, de Szombathelyről származó férjével végül Győrben kötöttek ki. Mint mondja, nagyon szereti a várost. Jól is mentek a dolgaik, de Martinka első műtétje után néhány héttel az apa otthagyta a családot. Ennek már hét éve, azóta egyre csak tornyosulnak a viharfelhők Anikó, illetve a fiúk, a 17 éves Levente, a 14 éves Re­nátó, a 9 éves Martin és a lány, a 14 éves Tamara feje felett.



Thuróczy Martin nyitott száj­­padlással, befordult dobhártyával és összeszűkült fülkürttel született. Műtétek sorával sikerült fülkürtjét tágítani, a dobhártyáját helyre tenni. Logopédushoz és egyéb fejlesztő tanárokhoz járt, de most nem kell hallókészüléket hordania. Ezzel együtt az édesanyjának rendszeresen kell utaznia vele Pécsre, mert a lágyszájpadhasadékkal született gyermekeket Győrhöz legközelebb ott tudják ellátni.

Megkeresésünkre az Adyvárosi Családsegítő Központ kifejezetten támogatandónak jelölte a családot, hozzátéve, hogy Martin a Radó-iskolába jár, szépen megtanult beszélni és nagyon szereti a matematikát.



– Gyesen vagyok, havonta 142 ezer forintot kapok kézhez, miközben az albérlet havonta 80 ezer forint plusz rezsi. Szűkösen élünk tehát, ráadásul újabb és újabb pluszkiadásokkal kell szembesülnöm. Az egyetlen támogatóm a legnagyobb, Bükön élő 27 éves lányom, erejéhez mérten ő küld nekem pénzt olykor-olykor. Tartalékom persze nincs, a négy gyerek mellett nem tudtam gyűjtögetni – árulta el lapunknak Doma Anikó.



Eleinte az orvosok azt mondták, ha nincs műtét, a fiúnál olyan fokú hallásromlás következik be, hogy hallókészülékkel kell élnie egy életen át. Végül a műtét, úgy látszik, segített. Olvasóink akkor is segítettek, mint ahogy most is.

– Elképzelni sem tudja, hogy milyen hálás vagyok a Jóakarat hídjának – köszönte meg az asszony, amikor elérzékenyülve átvette a 200 ezer forintot, olvasóink adományát.



Doma Anikó és gyermekei, Tamara, Martin, Renátó és Levente.

