Azonban hiába a sok ismerős, valahogy a kilencvenes évektől nem alakultak kedvezően a dolgok. – Rendszerváltás után kicsit mellőzték, az ötleteire nem voltak vevők. Zenészek is támadták, hogy mit keres itt, ha nem is tud zenélni. Baross úton ujjal mutogattak rá. Volt egy nagy vékony agara, mellette ő is egy nagy teremtmény, és a barátnőjével egy jelenség voltak. 2010-ben Budapestre költözött. Falaky Zsolték felkarolták.

Az utóbbi budapesti éveket kedvenc zenei stílusa, a reggae szemlézésével, és az ennek szentelt honlappal töltötte, egyébként szinte remeteként. – Az utóbbi időben elhanyagolta magát. Utolsó pillanatban tudtuk rábeszélni orvosi vizsgálatra, mert vagy húsz éve nem látta sem őt sem a tajkártyáját az egészségügyi rendszer. Pénteken, mikor megkaptuk a véreredményt, kiderült, hogy óriási a baj. Felhívtam Dézsi Csaba Andrást, aki nagyon készséges volt szobával és személyesen várta Rütyit.

Vasárnap délben már újra Győrben volt Rütyi a kórházban, ám estére meghalt szívelégtelenségben.

Végh Szilvia olvasta fel azokat a gondolatokat, amelyekkel búcsúztak Rütyitől az ismerősei, a következő részleteket innen idézzük:

Súlyos stabil nyugalom a szó fizikai és szellemi értelmében egyaránt. A köztünk élő Buddha. És most ez a biztonság, hogy ő ott van nekünk foszlott szerte. A leghidegebb napokon is rövidujjú pólóban és védjegyévé vált kantáros nadrágban ment ki az utcára. Amikor egy héttel a halála előtt azt kérte csukják be az ablakot, mert fázik, már tudták, hogy baj van.

„Kissrácként költöztek Győrbe jó iskola kedvéért. A gyökerét vesztett kisfiú nem evett, éhségsztrájkkal dacolt az új élet ellen, aztán talán egy sarlatán orvos által javasolt hormonkezelés, vagy más volt az oka, de elkezdett hízni, és ő lett az örök súlyproblémákkal küzdő, testnevelésből felmentett srác a Szent István útról.”

„Az ifiházban nem csak a másutt elérhetetlen zenéket mutatta meg, de egy közösséget is létrehozott, sokan köszönhették neki azt is hogy meglelték a hivatásukat. Ekkor ismerkedett össze Opra Vilivel is. A Markó Iván féle győri balett részére is dolgozott később, Ivánnak zenéket mutatva, vagy az előadások zenei szövetét összeállítva. Az ország első magán hanglemez boltja volt Rütyi Hangváriuma, ami önmagában paradoxon volt a korban. Több zenész és zenekar elindulását segítette, mint az Ötlet együttes, a Citrom, vagy Palotai Zsolt.”